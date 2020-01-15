Путин призвал осуществлять нацпроекты на отечественном ПО

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальные проекты в России должны в основном осуществляться на основе программных продуктов отечественного производства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт, и , безусловно, расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", - сказал Путин.
Он отметил, что уже создана крупнейшая инфраструктура - цифровое телевидение, по техническим параметрам одно из самых современных в мире.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>