Путин призвал осуществлять нацпроекты на отечественном ПО

"Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт, и , безусловно, расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требования, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства", - сказал Путин.