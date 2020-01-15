Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти

"Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. И в то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся, в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокие положения в других сферах. Такое обновление - неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и, пусть не безошибочного, но стабильного развития. Тогда незыблемым остается главное - интересы России", - сказал Путин.