Путин заявил, что не видит необходимости в новой конституции

"Сегодня ряд политических, общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет, потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной целостной базой для российского общества", - сказал Путин.

Он добавил, что нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята более четверти века назад, в условиях тяжелого внутриполитического кризиса и положение дел с тех пор кардинально изменилось. "Слава Богу, у нас теперь нет ни вооруженного противостояния в столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе. Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась ситуация в экономике и социальной сфере", - отметил президент.