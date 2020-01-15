Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563436728.html
Путин пообещал продлить программу материнского капитала до 2026 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/65/1563436517_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_50e2bcdefa2ddaf9520d98caf0a98d53.jpg
РИА Новости

Путин пообещал продлить программу материнского капитала до 2026 года

12:20 15.01.2020 (обновлено: 15:56 15.01.2020)
3639
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Программу материнского капитала продлят до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
"Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года ", - сказал глава государства.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Вчера, 14:13Послание президента России Федеральному собранию
Топилин рассказал о расходах на реализацию предложений по маткапиталу
Кроме того, материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца. Путин также предложил увеличить выплаты при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей.
Вместе с тем президент предложил с января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.
Запрос на перемены: о чем Владимир Путин говорил Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

Демонстрация графика продолжительности жизни в 2000 - 2030 годы во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Глава государства впервые оглашал послание парламенту в январе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует качественно нового управления, пояснил Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
3 из 12

По словам президента, в обществе четко обозначился запрос на перемены.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент начал послание с вопросов демографии. Он предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже на первого ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Еще одной инициативой в сфере социально-экономического развития стало снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 12

Важные предложения касались Конституции. Владимир Путин предложил внести в нее ряд поправок.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства, Совету Федерации — в назначении руководителей силовых министерств и прокуроров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Глава государства заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Необходимо самое широкое публичное обсуждение поправок, отметил Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Нынешнее послание Федеральному собранию стало для Владимира Путина 16-м.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мероприятие длилось час 12 минут: трансляция началась в 12.04 и продолжалась до 13.16.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 12

На освещение послания аккредитовались более 880 журналистов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В свою очередь, Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, потребуется от 400 до 500 миллиардов рублей в год.
Глава Счетной палаты также оценил послание президента как "самое дорогое" на его памяти.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Капитально
Вчера, 15:11
Капитально
1341000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин заявил о проблемах с обеспечением семей яслями
Путин призвал увеличить зарплату классным руководителям
Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей из бюджета
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В ОП оценили предложение Путина о выплатах на детей
Путин: Приумножение народа России – наша историческая обязанность
Путин заявил о необходимости обеспечить рост рождаемости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния