Путин пообещал продлить программу материнского капитала до 2026 года

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Программу материнского капитала продлят до конца 2026 года, заявил президент послания Федеральному собранию . Программу материнского капитала продлят до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин во время

"Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года ", - сказал глава государства.

Кроме того, материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца. Путин также предложил увеличить выплаты при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей.

Вместе с тем президент предложил с января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

В свою очередь, Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, потребуется от 400 до 500 миллиардов рублей в год.

Глава Счетной палаты также оценил послание президента как "самое дорогое" на его памяти.