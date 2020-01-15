Берлускони призвал Запад к конструктивным отношениям с Россией

РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия является фактором стабильности, и Запад должен строить с ней отношения конструктивного сотрудничества, в том числе для разрешения острых международных кризисов, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Многие годы Россия (президента РФ) Путина является фактором стабильности. Запад должен отдавать себе отчет и понимать, что только в конструктивных отношениях с Россией, которая является существенной частью нашей культуры и нашей европейской цивилизации, можно разрешать кризисы, подобные ближневосточному", - заявил видный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета La Verità.
В этой связи Берлускони подверг серьезной критике отсутствие единой внешней политики у Евросоюза, что проявляется, в частности, при попытках разрешить острые международные кризисы.
"Только Европа, способная проводить единую внешнюю политику и имеющая общие военные средства, могла бы действительно играть свою роль. И только иные отношения с Россией могут позволить стабилизировать эти регионы", - подчеркнул он.
По мнению итальянского экс-премьера, основным конкурентом Запада в современном мире является Китай, который "открыто следует империалистическому плану в экономических целях, но при помощи политических средств".
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