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Берлускони призвал Запад к конструктивным отношениям с Россией
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РИА Новости

Берлускони призвал Запад к конструктивным отношениям с Россией

11:56 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия является фактором стабильности, и Запад должен строить с ней отношения конструктивного сотрудничества, в том числе для разрешения острых международных кризисов, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Многие годы Россия (президента РФ) Путина является фактором стабильности. Запад должен отдавать себе отчет и понимать, что только в конструктивных отношениях с Россией, которая является существенной частью нашей культуры и нашей европейской цивилизации, можно разрешать кризисы, подобные ближневосточному", - заявил видный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета La Verità.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме. 5 июля 2019
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В этой связи Берлускони подверг серьезной критике отсутствие единой внешней политики у Евросоюза, что проявляется, в частности, при попытках разрешить острые международные кризисы.
"Только Европа, способная проводить единую внешнюю политику и имеющая общие военные средства, могла бы действительно играть свою роль. И только иные отношения с Россией могут позволить стабилизировать эти регионы", - подчеркнул он.
По мнению итальянского экс-премьера, основным конкурентом Запада в современном мире является Китай, который "открыто следует империалистическому плану в экономических целях, но при помощи политических средств".
Франко Фраттини
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Сильвио БерлускониЕвросоюзКитайРоссияИталияВ мире
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