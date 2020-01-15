Индия выразила заинтересованность в российском сырье

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия диверсифицирует поставщиков нефти после прекращения импорта сырья из Ирана , страна заинтересована в российской продукции, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан

"Мы заинтересованы в том, чтобы получать российскую нефть. Мы планируем это", - сказал министр, уточнив, что приходится учитывать геополитическую ситуацию - ранее Индия закупала значительную часть нефти в Иране, но сегодня, по его словам, страна диверсифицирует своих поставщиков.

Министр добавил, что индийские компании активно вели переговоры с российскими партнерами, в первую очередь, с "Роснефтью" о поставках сырья в Индию.

Ранее сообщалось, что Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана после отказа США продлить для нее исключения из санкций на поставки энергоносителей из исламской республики. Как отмечал посол Индии в Соединенных Штатах Харш Вардхан Шрингла, решение о прекращении ее импорта из Ирана "имело для Индии высокую цену, поскольку страна столкнулась с необходимостью найти для себя альтернативные источники энергии".

Иранская нефть покрывала порядка 10% энергетических потребностей этой южноазиатской страны. В число крупнейших поставщиков "черного золота" в Индию также входят такие страны, как Ирак и Саудовская Аравия.