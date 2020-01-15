Индия выразила заинтересованность в российском сырье

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия диверсифицирует поставщиков нефти после прекращения импорта сырья из Ирана, страна заинтересована в российской продукции, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
"Мы заинтересованы в том, чтобы получать российскую нефть. Мы планируем это", - сказал министр, уточнив, что приходится учитывать геополитическую ситуацию - ранее Индия закупала значительную часть нефти в Иране, но сегодня, по его словам, страна диверсифицирует своих поставщиков.
Министр добавил, что индийские компании активно вели переговоры с российскими партнерами, в первую очередь, с "Роснефтью" о поставках сырья в Индию.
Ранее сообщалось, что Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана после отказа США продлить для нее исключения из санкций на поставки энергоносителей из исламской республики. Как отмечал посол Индии в Соединенных Штатах Харш Вардхан Шрингла, решение о прекращении ее импорта из Ирана "имело для Индии высокую цену, поскольку страна столкнулась с необходимостью найти для себя альтернативные источники энергии".
Иранская нефть покрывала порядка 10% энергетических потребностей этой южноазиатской страны. В число крупнейших поставщиков "черного золота" в Индию также входят такие страны, как Ирак и Саудовская Аравия.
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля 2019 года объявила, что не будет продлевать эти исключения.