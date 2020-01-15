ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 14 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы.