Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T06:37+0300
https://ria.ru/20200115/1563425466.html
В Приморье в полуфинал "Лидеров России-2020" прошли 250 участников
https://cdn25.img.ria.ru/images/155180/74/1551807489_0:128:1501:972_1036x0_80_0_0_4a415857f48d782541b69770e16ccbab.jpg
РИА Новости

В Приморье в полуфинал "Лидеров России-2020" прошли 250 участников

06:37 15.01.2020
628
© РИА Новости / Екатерина Лызлова Информационный стенд конкурса "Лидеры России"
 Информационный стенд конкурса Лидеры России
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Информационный стенд конкурса "Лидеры России". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Двести пятьдесят участников из 330 смогли накануне успешно сдать очный онлайн-тест и пробиться в первый региональный полуфинал национального конкурса "Лидеры России-2020" Дальневосточного федерального округа, 30 победителей примут участие в финале, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Один из полуфиналистов  узнал о том, что попал в 330 участников конкурса во время отпуска в Японии, и мог не успеть на тестирование: его нужно было пройти 14 января, а из-за непогоды он не успевал прилететь во Владивосток. Ему пришлось дважды менять билеты и в итоге участник добрался на самолете, поезде и такси через Хабаровск, и Уссурийск.
"У нас третий год проходит конкурс "Лидеры России", количество участников только возрастает. Интерес огромный в этом году, у нас поступило 233 тысячи заявок... В конечном итоге 30 лучших окажутся в финале, который пройдет весной", - сообщил журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Он добавил, что возраст участников от 23 до до 54 лет.
Ранее сообщалось, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин.
Финалисты, победители и наставники конкурса Лидеры России исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции Елка желаний
31 декабря 2019, 14:19Новый год—2020
Победители "Лидеров России" исполняют мечты детей с "Елки желаний"
410002
Обсудить 0
"Лидеры России"Алексей КомиссаровДальневосточный ФОВладивостокОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Владивосток
Во Владивостоке стартует полуфинал конкурса "Лидеры России-2020"
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Будущее Дмитрия Медведева
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Страница социальной сети Вконтакте
Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
Эксперт: в России скоро не останется банков, пользующихся Windows 7
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
03:06Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Лента новостейМолния