В Приморье в полуфинал "Лидеров России-2020" прошли 250 участников

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Двести пятьдесят участников из 330 смогли накануне успешно сдать очный онлайн-тест и пробиться в первый региональный полуфинал национального конкурса "Лидеры России-2020" Дальневосточного федерального округа, 30 победителей примут участие в финале, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Один из полуфиналистов узнал о том, что попал в 330 участников конкурса во время отпуска в Японии, и мог не успеть на тестирование: его нужно было пройти 14 января, а из-за непогоды он не успевал прилететь во Владивосток. Ему пришлось дважды менять билеты и в итоге участник добрался на самолете, поезде и такси через Хабаровск, и Уссурийск.
"У нас третий год проходит конкурс "Лидеры России", количество участников только возрастает. Интерес огромный в этом году, у нас поступило 233 тысячи заявок... В конечном итоге 30 лучших окажутся в финале, который пройдет весной", - сообщил журналистам руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Он добавил, что возраст участников от 23 до до 54 лет.
Ранее сообщалось, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин.
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