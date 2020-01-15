В Приморье в полуфинал "Лидеров России-2020" прошли 250 участников

Один из полуфиналистов узнал о том, что попал в 330 участников конкурса во время отпуска в Японии, и мог не успеть на тестирование: его нужно было пройти 14 января, а из-за непогоды он не успевал прилететь во Владивосток. Ему пришлось дважды менять билеты и в итоге участник добрался на самолете, поезде и такси через Хабаровск, и Уссурийск.