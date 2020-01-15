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Туризм
2020-01-15T08:12+0300
https://ria.ru/20200115/1563380588.html
Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус
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РИА Новости

Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус

08:00 15.01.2020 (обновлено: 08:12 15.01.2020)
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На Бали — теплый в любое время года океан, пляжи с белым песком, экзотические фрукты и мистическая атмосфера местных верований. Чем заняться на удивительном индонезийском острове, что смотреть и покупать — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города Денпасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурах Рая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость.

Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений.

Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, — около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей.

Бали. Аэропорт города Денпасар
1 из 18

Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города Денпасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурах Рая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость.

Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений.

Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, — около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Песчаные пляжи, буйная тропическая растительность и возможность подобрать жилье любого класса ежегодно привлекают на Бали миллионы туристов.

Хорошие волны круглый год сделали остров одним из мировых центров серфинга, виндсерфинга и парусного спорта.

Среднегодовая температура воздуха здесь — плюс 26 градусов, воды в океане — 26-28 градусов. Сезон дождей — в январе-феврале.

Бали. Туристы на пляже
2 из 18

Песчаные пляжи, буйная тропическая растительность и возможность подобрать жилье любого класса ежегодно привлекают на Бали миллионы туристов.

Хорошие волны круглый год сделали остров одним из мировых центров серфинга, виндсерфинга и парусного спорта.

Среднегодовая температура воздуха здесь — плюс 26 градусов, воды в океане — 26-28 градусов. Сезон дождей — в январе-феврале.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Большинство балийцев (83 процента) исповедуют местную разновидность индуизма агама хинду дхарма. Это сплав язычества (культ природных явлений, поклонение духу предков), буддизма и учения Шивы.

Местные жители большое значение придают различным магическим ритуалам, которые должны сохранять гармонию и равновесие между миром людей и обителью богов.

Балийцы у храма Улун Дану
3 из 18

Большинство балийцев (83 процента) исповедуют местную разновидность индуизма агама хинду дхарма. Это сплав язычества (культ природных явлений, поклонение духу предков), буддизма и учения Шивы.

Местные жители большое значение придают различным магическим ритуалам, которые должны сохранять гармонию и равновесие между миром людей и обителью богов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Одна из главных достопримечательностей Бали — индуистский храм Пура Танах Лот на скале в океане. С сушей он связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Обычно туристам приходится брести по колено в воде.

Верующие могут подняться по лестнице, вырезанной в скале. Остальных пустят только в нижнюю часть святилища.

Храм Танах Лот, Бали
4 из 18

Одна из главных достопримечательностей Бали — индуистский храм Пура Танах Лот на скале в океане. С сушей он связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Обычно туристам приходится брести по колено в воде.

Верующие могут подняться по лестнице, вырезанной в скале. Остальных пустят только в нижнюю часть святилища.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

По легенде, Пура Танах Лот построил в XV веке индуистский брахман Нирартхи, которого привел на остров божественный свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной.

А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов.

Вид на храм Танах Лот, Бали
5 из 18

По легенде, Пура Танах Лот построил в XV веке индуистский брахман Нирартхи, которого привел на остров божественный свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной.

А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Неподалеку есть еще одно святилище — Пура Бату Болонг. Его название переводится как "храм с дыркой в камне".

Храм Бату Болонг, Бали
6 из 18

Неподалеку есть еще одно святилище — Пура Бату Болонг. Его название переводится как "храм с дыркой в камне".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на крутом утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву.

Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов: Брахмы, Вишну и Шивы.

Еще этот храм — место поклонения Деви Лаут. По легенде, утес — окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки — помолиться об удачном улове и спокойном океане.

Бали. Обзорная тропа ведет к храму Улувату
7 из 18

Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на крутом утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву.

Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов: Брахмы, Вишну и Шивы.

Еще этот храм — место поклонения Деви Лаут. По легенде, утес — окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки — помолиться об удачном улове и спокойном океане.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рядом со святилищем — Лес обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов.

Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощение. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки.

Бали. Обезьяна у храма Улувату
8 из 18

Рядом со святилищем — Лес обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов.

Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощение. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

"На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно: животное, стремглав исчезает", — рассказывает Наталья Ананьева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное.

Бали. Обезьяна отобрала обувь у туристок у храма Улувату
9 из 18

"На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно: животное, стремглав исчезает", — рассказывает Наталья Ананьева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

На берегу озера Бератан расположен еще один храм — Улун Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде.

Башня в 11 ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвати.

Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали
10 из 18

На берегу озера Бератан расположен еще один храм — Улун Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде.

Башня в 11 ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвати.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В северо-восточной части Бали находятся два больших вулкана — Агунг и Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно.

Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе трех километров. Пеплом были покрыты девять близлежащих деревень.

Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фумарольную активность (из трещин выходит газ).

Вулкан Батур на Бали
11 из 18

В северо-восточной части Бали находятся два больших вулкана — Агунг и Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно.

Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе трех километров. Пеплом были покрыты девять близлежащих деревень.

Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фумарольную активность (из трещин выходит газ).

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Еще одна достопримечательность острова — рисовые террасы. Возраст некоторых — тысяча с лишним лет.

Рисовые террасы на Бали
12 из 18

Еще одна достопримечательность острова — рисовые террасы. Возраст некоторых — тысяча с лишним лет.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рис — основная сельхозкультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово nasi переводится и как "рис", и как "еда".

Бали. Ростки риса на рисовой террасе
13 из 18

Рис — основная сельхозкультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово nasi переводится и как "рис", и как "еда".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев.

Бали. Деревня резчиков по дереву Мас
14 из 18

В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства.

Бали. Деревня резчиков по дереву Мас. Витрина магазина
15 из 18

Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

На Бали производят кофе сорта копи-лувак. Необычным, надо сказать, способом. Мусанги — пальмовые куницы — поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняются зернышками. Люди собирают их, моют и сушат на солнце. Кофе из таких зерен приобретает мягкий, менее терпкий вкус.

Бали. Лювак называют самым дорогим кофе в мире
16 из 18

На Бали производят кофе сорта копи-лувак. Необычным, надо сказать, способом. Мусанги — пальмовые куницы — поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняются зернышками. Люди собирают их, моют и сушат на солнце. Кофе из таких зерен приобретает мягкий, менее терпкий вкус.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Это спящий мусанг — участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов.

Бали. Лювак производит самый дорогой кофе в мире
17 из 18

Это спящий мусанг — участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Также туристы привозят с Бали национальную одежду — саронг, шелковые платья и платки, расписанные в технике батика, изделия из дерева, косметику, которую производят вручную и только из натуральных ингредиентов.

Бали. Сувенирная лавка на смотровой площадке у вулкана Батур
18 из 18

Также туристы привозят с Бали национальную одежду — саронг, шелковые платья и платки, расписанные в технике батика, изделия из дерева, косметику, которую производят вручную и только из натуральных ингредиентов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
88720124
ТуризмТуризмБали (остров)Фото - Туризм
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