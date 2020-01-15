Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус

Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города Денпасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурах Рая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость.
Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений.
Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, — около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей.
Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города Денпасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурах Рая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость.
Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений.
Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, — около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей.
Песчаные пляжи, буйная тропическая растительность и возможность подобрать жилье любого класса ежегодно привлекают на Бали миллионы туристов.
Хорошие волны круглый год сделали остров одним из мировых центров серфинга, виндсерфинга и парусного спорта.
Среднегодовая температура воздуха здесь — плюс 26 градусов, воды в океане — 26-28 градусов. Сезон дождей — в январе-феврале.
Песчаные пляжи, буйная тропическая растительность и возможность подобрать жилье любого класса ежегодно привлекают на Бали миллионы туристов.
Хорошие волны круглый год сделали остров одним из мировых центров серфинга, виндсерфинга и парусного спорта.
Среднегодовая температура воздуха здесь — плюс 26 градусов, воды в океане — 26-28 градусов. Сезон дождей — в январе-феврале.
Большинство балийцев (83 процента) исповедуют местную разновидность индуизма агама хинду дхарма. Это сплав язычества (культ природных явлений, поклонение духу предков), буддизма и учения Шивы.
Местные жители большое значение придают различным магическим ритуалам, которые должны сохранять гармонию и равновесие между миром людей и обителью богов.
Большинство балийцев (83 процента) исповедуют местную разновидность индуизма агама хинду дхарма. Это сплав язычества (культ природных явлений, поклонение духу предков), буддизма и учения Шивы.
Местные жители большое значение придают различным магическим ритуалам, которые должны сохранять гармонию и равновесие между миром людей и обителью богов.
Одна из главных достопримечательностей Бали — индуистский храм Пура Танах Лот на скале в океане. С сушей он связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Обычно туристам приходится брести по колено в воде.
Верующие могут подняться по лестнице, вырезанной в скале. Остальных пустят только в нижнюю часть святилища.
Одна из главных достопримечательностей Бали — индуистский храм Пура Танах Лот на скале в океане. С сушей он связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Обычно туристам приходится брести по колено в воде.
Верующие могут подняться по лестнице, вырезанной в скале. Остальных пустят только в нижнюю часть святилища.
По легенде, Пура Танах Лот построил в XV веке индуистский брахман Нирартхи, которого привел на остров божественный свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной.
А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов.
По легенде, Пура Танах Лот построил в XV веке индуистский брахман Нирартхи, которого привел на остров божественный свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной.
А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов.
Неподалеку есть еще одно святилище — Пура Бату Болонг. Его название переводится как "храм с дыркой в камне".
Неподалеку есть еще одно святилище — Пура Бату Болонг. Его название переводится как "храм с дыркой в камне".
Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на крутом утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву.
Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов: Брахмы, Вишну и Шивы.
Еще этот храм — место поклонения Деви Лаут. По легенде, утес — окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки — помолиться об удачном улове и спокойном океане.
Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на крутом утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву.
Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов: Брахмы, Вишну и Шивы.
Еще этот храм — место поклонения Деви Лаут. По легенде, утес — окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки — помолиться об удачном улове и спокойном океане.
Рядом со святилищем — Лес обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов.
Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощение. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки.
Рядом со святилищем — Лес обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов.
Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощение. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки.
"На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно: животное, стремглав исчезает", — рассказывает Наталья Ананьева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное.
"На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно: животное, стремглав исчезает", — рассказывает Наталья Ананьева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное.
На берегу озера Бератан расположен еще один храм — Улун Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде.
Башня в 11 ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвати.
На берегу озера Бератан расположен еще один храм — Улун Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде.
Башня в 11 ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвати.
В северо-восточной части Бали находятся два больших вулкана — Агунг и Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно.
Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе трех километров. Пеплом были покрыты девять близлежащих деревень.
Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фумарольную активность (из трещин выходит газ).
В северо-восточной части Бали находятся два больших вулкана — Агунг и Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно.
Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе трех километров. Пеплом были покрыты девять близлежащих деревень.
Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фумарольную активность (из трещин выходит газ).
Еще одна достопримечательность острова — рисовые террасы. Возраст некоторых — тысяча с лишним лет.
Еще одна достопримечательность острова — рисовые террасы. Возраст некоторых — тысяча с лишним лет.
Рис — основная сельхозкультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово nasi переводится и как "рис", и как "еда".
Рис — основная сельхозкультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово nasi переводится и как "рис", и как "еда".
В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев.
В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев.
Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства.
Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства.
На Бали производят кофе сорта копи-лувак. Необычным, надо сказать, способом. Мусанги — пальмовые куницы — поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняются зернышками. Люди собирают их, моют и сушат на солнце. Кофе из таких зерен приобретает мягкий, менее терпкий вкус.
На Бали производят кофе сорта копи-лувак. Необычным, надо сказать, способом. Мусанги — пальмовые куницы — поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоть и испражняются зернышками. Люди собирают их, моют и сушат на солнце. Кофе из таких зерен приобретает мягкий, менее терпкий вкус.
Это спящий мусанг — участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов.
Это спящий мусанг — участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов.
Также туристы привозят с Бали национальную одежду — саронг, шелковые платья и платки, расписанные в технике батика, изделия из дерева, косметику, которую производят вручную и только из натуральных ингредиентов.
Также туристы привозят с Бали национальную одежду — саронг, шелковые платья и платки, расписанные в технике батика, изделия из дерева, косметику, которую производят вручную и только из натуральных ингредиентов.