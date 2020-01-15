Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус

Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города Денпасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурах Рая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость.

Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений.

Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, — около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей.