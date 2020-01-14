РЖД закупит компьютеры с российским процессором "Эльбрус"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РЖД планируют закупить 15 тысяч компьютеров с российским процессором "Эльбрус" на 1 миллиард рублей, следует из информации на портале госзакупок.
В документах к тендеру поясняется, что стоимость одного компьютера не должна превышать 72 тысячи рублей. Компьютеры также должны быть оснащены проводной клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не менее Full HD. Срок поставки компьютеров - не позднее 25 мая 2020 года, срок исполнения договора - октябрь 2020 года.
Как следует из документов, компьютеры должны быть поставлены в 230 филиалов РЖД по России.