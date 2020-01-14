РЖД закупит компьютеры с российским процессором "Эльбрус"

В документах к тендеру поясняется, что стоимость одного компьютера не должна превышать 72 тысячи рублей. Компьютеры также должны быть оснащены проводной клавиатурой, мышью и монитором с разрешением не менее Full HD. Срок поставки компьютеров - не позднее 25 мая 2020 года, срок исполнения договора - октябрь 2020 года.