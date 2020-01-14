Совбез ПМР провел заседание по ограничительным мерам Кишинева

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Президент непризнанной Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский провел во вторник заседание совета безопасности по вопросу ограничений на передвижение, введенных Кишиневом, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Основной вопрос повестки сегодняшнего заседания совета безопасности ПМР – ситуация, сложившаяся в связи с введением молдавской стороной запрета на пересечение молдавско-украинской границы транспортными средствами с приднестровскими номерами либо управляемыми гражданами с водительскими удостоверениями приднестровского образца.

"По имеющейся информации, молдавские пограничные службы препятствуют проезду приднестровских граждан на автомобилях с приднестровскими номерными знаками или даже номерами нейтрального образца, но при наличии водительского удостоверения, выданного в Приднестровье. Если к номерным знакам вопросы были и ранее, то к водительским удостоверениям вопросов не было никогда. Сейчас они появились. Это явное нарушение ранее достигнутых договоренностей о взаимном признании документов", – приводит пресс-служба слова Красносельского.

Члены совбеза выслушали доклад министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева о ситуации в переговорном процессе с Молдавией в контексте мер давления, которые оказываются на приднестровскую сторону.

В ходе заседания речь шла и об ограничительных мерах, связанных с отказом в выдаче лицензий перевозчикам и сертификатов об обучении. Административное давление на граждан ПМР оказывается на пункте пропуска "Кучурганы" на границе с Украиной, а также в кишиневском аэропорту. Отмечается, что меры реагирования приднестровской стороны, которые носят политико-дипломатический характер, теряют эффективность из-за недоговороспособности Кишинева.

В этой связи члены совета безопасности ПМР обсудили различные меры реагирования, принятие которых позволит защитить интересы и права граждан республики, отмечается в сообщении.