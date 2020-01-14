Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T21:57+0300
https://ria.ru/20200114/1563420644.html
Совбез ПМР провел заседание по ограничительным мерам Кишинева
https://cdn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_5bcaf0285eeca7470dcbb211623b6d67.jpg
РИА Новости

Совбез ПМР провел заседание по ограничительным мерам Кишинева

21:57 14.01.2020
702
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский провел во вторник заседание совета безопасности по вопросу ограничений на передвижение, введенных Кишиневом, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Основной вопрос повестки сегодняшнего заседания совета безопасности ПМР – ситуация, сложившаяся в связи с введением молдавской стороной запрета на пересечение молдавско-украинской границы транспортными средствами с приднестровскими номерами либо управляемыми гражданами с водительскими удостоверениями приднестровского образца.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Вчера, 20:12
Глава МИД ПМР подвел итоги встречи с представителем Молдавии
"По имеющейся информации, молдавские пограничные службы препятствуют проезду приднестровских граждан на автомобилях с приднестровскими номерными знаками или даже номерами нейтрального образца, но при наличии водительского удостоверения, выданного в Приднестровье. Если к номерным знакам вопросы были и ранее, то к водительским удостоверениям вопросов не было никогда. Сейчас они появились. Это явное нарушение ранее достигнутых договоренностей о взаимном признании документов", – приводит пресс-служба слова Красносельского.
Члены совбеза выслушали доклад министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева о ситуации в переговорном процессе с Молдавией в контексте мер давления, которые оказываются на приднестровскую сторону.
В ходе заседания речь шла и об ограничительных мерах, связанных с отказом в выдаче лицензий перевозчикам и сертификатов об обучении. Административное давление на граждан ПМР оказывается на пункте пропуска "Кучурганы" на границе с Украиной, а также в кишиневском аэропорту. Отмечается, что меры реагирования приднестровской стороны, которые носят политико-дипломатический характер, теряют эффективность из-за недоговороспособности Кишинева.
В этой связи члены совета безопасности ПМР обсудили различные меры реагирования, принятие которых позволит защитить интересы и права граждан республики, отмечается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье
4 января, 14:38
Российскую группу в Приднестровье пополнят более ста военных
002115
Обсудить 0
Вадим КрасносельскийМолдавияВ мире
Рекомендуем
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД ПМР подвел итоги встречи с представителем Молдавии
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Эксперт оценил планы Минска найти альтернативу российской нефти
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Польский оператор "Дружбы" оценил идею качать нефть в Белоруссию
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО
Участники антиправительственной демонстрации в центре Бейрута
В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями
Здание Минюста РФ
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать концепцию мемориала украинским героям
Логотип РЖД
РЖД закупит компьютеры с российским процессором "Эльбрус"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния