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Богданов обсудил с турецким послом координацию по Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с турецким послом координацию по Ливии

20:19 14.01.2020 (обновлено: 20:20 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции Мехметом Самсаром координацию дальнейших усилий РФ и Турции по ливийскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Богданов обсудил ливийскую проблематику и подготовку к берлинской конференции во вторник также с послами Египта, Германии и Китая.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что на предстоящей 19 января в Берлине конференции по Ливии будет рассмотрен и, "если удастся, принят" документ, который был разработан в рамках берлинского процесса и который позволит гарантировать прекращение огня и начало политического процесса под эгидой ООН.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМихаил БогдановЛивияТурцияРоссияВ мире
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