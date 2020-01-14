Богданов обсудил с турецким послом координацию по Ливии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции Мехметом Самсаром координацию дальнейших усилий РФ и Турции по ливийскому урегулированию , говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Богданов обсудил ливийскую проблематику и подготовку к берлинской конференции во вторник также с послами Египта, Германии и Китая.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие.