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Глава МИД ПМР подвел итоги встречи с представителем Молдавии
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РИА Новости

Глава МИД ПМР подвел итоги встречи с представителем Молдавии

20:12 14.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев обсудил с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом первую в наступившем году встречу с вице-премьером Молдавии Александром Фленкя, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.
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"Дипломаты подвели некоторые итоги первого в 2020 году заседания представителей по политическим вопросам и обозначили собственное видение относительно актуальных вопросов текущей переговорной повестки и возможных ближайших шагов в рамках продолжающегося диалога", - говорится в сообщении.
Игнатьев обратил внимание на недопустимость в сфере свободы передвижения, проявляющихся в запрете на пересечение молдавско-украинской государственной границы транспортными средствами, зарегистрированными в ПМР. Он охарактеризовал это ограничение прав граждан как вызов для приднестровской стороны, призвав посредников оказать содействие в недопущении ухудшения ситуации.
Игнатьев и Нойкирх отметили важность предстоящего 23 января визита в Приднестровье новоназначенного специального представителя действующего представителя ОБСЕ Томаса Майр-Хартинга с точки зрения придания импульса диалогу сторон, отмечается в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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