Глава МИД ПМР подвел итоги встречи с представителем Молдавии

"Дипломаты подвели некоторые итоги первого в 2020 году заседания представителей по политическим вопросам и обозначили собственное видение относительно актуальных вопросов текущей переговорной повестки и возможных ближайших шагов в рамках продолжающегося диалога", - говорится в сообщении.

Игнатьев обратил внимание на недопустимость в сфере свободы передвижения, проявляющихся в запрете на пересечение молдавско-украинской государственной границы транспортными средствами, зарегистрированными в ПМР. Он охарактеризовал это ограничение прав граждан как вызов для приднестровской стороны, призвав посредников оказать содействие в недопущении ухудшения ситуации.

Игнатьев и Нойкирх отметили важность предстоящего 23 января визита в Приднестровье новоназначенного специального представителя действующего представителя ОБСЕ Томаса Майр-Хартинга с точки зрения придания импульса диалогу сторон, отмечается в сообщении.