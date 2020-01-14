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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T20:07+0300
https://ria.ru/20200114/1563419102.html
В конгрессе могут обязать Помпео дать показания по убийству Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/76/1563117631_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_d8a3f24ebddce679ebdfb42cd6d2741e.jpg
РИА Новости

В конгрессе могут обязать Помпео дать показания по убийству Сулеймани

20:06 14.01.2020 (обновлено: 20:07 14.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел пригрозил вызывать повесткой госсекретаря Майка Помпео для дачи показаний по решению администрации ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани.
На прошлой неделе представители администрации США, включая Помпео, провели в палате представителей и сенате закрытые брифинги, на которых попытались обосновать решение о ликвидации Сулеймани. Однако ответы не устроили демократов, которые обвиняли администрацию в том, что она поставила США на грань войны с Ираном, и решили провести дополнительные слушания, на которые пригласили госсекретаря. Однако тот отказался прийти, сославшись на то, что он будет находиться в это время с поездкой в Калифорнии.
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"Если госсекретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, то мы будем очень серьезно рассматривать возможность принятия других мер в будущем, включая повестку", - заявил Энгел на заседании комитета.
Вызов представителя администрации в конгресс повесткой является более строгой мерой, чем обычное приглашение, однако по факту не имеет каких-либо практических последствий в случае неисполнения. В частности, во время расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа члены администрации в полном составе отказались давать показания в палате представителей несмотря на многочисленные повестки.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиКонгресс СШАИранСШАВ мире
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