Помощник Зеленского рассказал о работе комиссии по сбитому Boeing

Ранее специалисты из Ирана, Украины и Канады провели трехстороннюю встречу по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта, что самолет был сбит, и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованному во вторник.

По его словам, именно поэтому работа продолжается, по итогам полного и всестороннего расследования украинской комиссии в Иране, с участием иранских специалистов, а также при поддержке международных партнеров, будет получен ответ на этот вопрос.