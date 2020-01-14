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Помощник Зеленского рассказал о работе комиссии по сбитому Boeing
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РИА Новости

Помощник Зеленского рассказал о работе комиссии по сбитому Boeing

19:28 14.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Несмотря на признание Ирана в том, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит иранскими военными из-за ошибки, необходимо проверить версию об умышленном обстреле, заявил помощник украинского главы государства Андрей Ермак.
Ранее специалисты из Ирана, Украины и Канады провели трехстороннюю встречу по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта, что самолет был сбит, и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованному во вторник.
По его словам, именно поэтому работа продолжается, по итогам полного и всестороннего расследования украинской комиссии в Иране, с участием иранских специалистов, а также при поддержке международных партнеров, будет получен ответ на этот вопрос.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Андрей ЕрмакМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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