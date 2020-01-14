МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а сохранение исторической памяти о трагедии холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики страны, заявила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
Ранее во вторник израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны. Заявление было сделано по следам публикаций в украинской прессе и заявления посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, который на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивными действия израильского посла в Киеве, осудившего героизацию украинских националистов.
"Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. <…> Сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости <...> и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", — говорится в заявлении МИД в ответ на заявление МИД Израиля.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Польши и Израиля, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев.
* Организация, запрещенная в России.