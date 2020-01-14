МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

"Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. <…> Сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости <...> и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", — говорится в заявлении МИД в ответ на заявление МИД Израиля.