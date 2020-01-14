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2020-01-14T23:35+0300
https://ria.ru/20200114/1563415734.html
МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму
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РИА Новости

МИД Украины объяснил свою позицию по антисемитизму

18:20 14.01.2020 (обновлено: 23:35 14.01.2020)
9148
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а сохранение исторической памяти о трагедии холокоста будет оставаться важным направлением государственной политики страны, заявила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
Ранее во вторник израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны. Заявление было сделано по следам публикаций в украинской прессе и заявления посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, который на встрече в МИД Израиля назвал контрпродуктивными действия израильского посла в Киеве, осудившего героизацию украинских националистов.
"Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. <…> Сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине, восстановление исторической справедливости <...> и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", — говорится в заявлении МИД в ответ на заявление МИД Израиля.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя совместный документ послов Польши и Израиля, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев.
* Организация, запрещенная в России.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Вчера, 17:48
Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине
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Украинская повстанческая армияМИД УкраиныОрганизация украинских националистовМИД Израиля‎ИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями…" - а зачем тогда Украина по резолюциям Генассамблеи ООН, осуждающим прославление нацизма и возрождение неонацизма, голосует против? Кстати, вместе с США.
14 января, 19:29
Владимир Белогорский
2200000
это не лечится))))
14 января, 18:23
Руслан Мурадов
1730000
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