В ГД предложили напомнить Польше о значимости освобождения Варшавы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Странам, которые чтут память о Второй мировой войне, стоит напомнить Польше о значимости 75-летия со дня освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). Ранее представитель пресс-службы Варшавы сообщил РИА Новости, что город не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
"Предлагаю всем странам, для которых еще победа над Гитлером чего-то стоит, выслать в Польшу ноты протеста и объяснить полякам, что история войны высечена даже не в граните, а в наших душах. Вы можете сжечь хоть все учебники по истории, но эта память навсегда останется внутри нас", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Первого сентября в Варшаве прошли памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.