В ГД предложили напомнить Польше о значимости освобождения Варшавы

"Предлагаю всем странам, для которых еще победа над Гитлером чего-то стоит, выслать в Польшу ноты протеста и объяснить полякам, что история войны высечена даже не в граните, а в наших душах. Вы можете сжечь хоть все учебники по истории, но эта память навсегда останется внутри нас", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.