В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с никотинсодержащей продукцией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринял комплекс мер для недопущения ввоза в Россию некурительной никотинсодержащей продукции, благодаря этому с конца декабря фактов ее ввоза зафиксировано не было, сообщила пресс-служба ведомства.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотинсодержащей продукции. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял о необходимости полного запрета таких смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
10 января, 17:29Никотиносодержащие некурительные смеси
"Роспотребнадзором совместно с ФТС России принят комплекс мер по недопущению ввоза никотинсодержащей продукции через государственную границу. Фактов ввоза с 24 декабря 2019 года не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Всего Роспотребнадзор провел более 50 тысяч проверок объектов для выявления такой продукции, которые привели к снижению ее оборота, добавили в пресс-службе. "В динамике с 26.12.2019 удельный вес проверок, при которых выявляется никотиносодержащая продукция, снизился с 5,4% - 5,8% 26 и 27 декабря 2019 года до 2,5 % 12.01.2020", - отметили в ведомстве.
В ходе проверок было составлено почти 1,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов составила более 6,5 миллиона рублей. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция была изъята из оборота. Наиболее активно работали территориальные органы Роспотребнадзора по Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Ленинградской, Свердловской и Пензенской областям, добавили в пресс-службе.