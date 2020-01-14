В Роспотребнадзоре рассказали о борьбе с никотинсодержащей продукцией

Всего Роспотребнадзор провел более 50 тысяч проверок объектов для выявления такой продукции, которые привели к снижению ее оборота, добавили в пресс-службе. "В динамике с 26.12.2019 удельный вес проверок, при которых выявляется никотиносодержащая продукция, снизился с 5,4% - 5,8% 26 и 27 декабря 2019 года до 2,5 % 12.01.2020", - отметили в ведомстве.