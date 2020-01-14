Более двух миллионов человек прошли медосмотры в МО в 2019 году

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 2,1 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию и медицинские осмотры в прошлом году. Об этом сообщил телеканал Порядка 2,1 миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию и медицинские осмотры в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Екатерину Огневу.

Так, почти 700 тысяч человек признаны практически здоровыми после всех обследований. Еще 300 тысяч имеют риск развития хронических заболеваний. У около 1,1 миллиона человек обнаружены проблемы, которые необходимо обследовать.

"Это общеизвестный факт – заболевания на ранней стадии лучше и быстрее поддаются лечению. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры позволяют своевременно обнаружить болезнь и оперативно начать лечение. Только в 2019 году в ходе обследований у пациентов было впервые выявлено более 182 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 2659 случаев злокачественных онкологических заболеваний", – отметила Екатерина Огнева.

Кроме того, в прошлом году был перевыполнен годовой план по диспансеризации. Ее прошли свыше 1,4 миллиона жителей Подмосковья.