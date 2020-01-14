Санчес намерен встретиться с главой Каталонии в ближайшее время

МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Решение каталонской проблемы должно вернуться из юридической плоскости в политическую, а встреча с главой женералитета Кимом Торрой состоится в ближайшее время, заявил по итогам первого заседания нового коалиционного правительства премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Мы намерены начать этот диалог, вернуть политический кризис в политическую плоскость, оставить позади юридический путь, на котором каталонский кризис находился в течение длительного времени", - сказал Санчес на пресс-конференции в Мадриде.
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По его выражению, каталонская проблема "никогда не должна была выходить из политической плоскости".
Он также заверил, что его встреча с главой женералитета Каталонии состоится в ближайшее время, однако не назвал ни точную дату, ни место проведения.
"Мы проведем эту встречу как можно раньше. Я очень хотел бы увидеться с председателем каталонского женералитета, чтобы начать столь необходимый диалог", - заверил глава испанского правительства.
Санчес также сообщил, что комиссия по политическому урегулированию кризиса, о создании которой договорились соцпартия и Левые республиканцы Каталонии, соберется уже после его встречи с Торрой.
Он назвал ситуацию, при которой главы правительств Испании и Каталонии не проводят встречи, "ненормальной" и выразил надежду, что переговоры "будут хорошо восприняты большей частью каталонского общества".
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Санчес и Торра поговорили по телефону 9 января и условились лично встретиться в ближайшее время с целью начала урегулирования политического конфликта.
Выступая на пресс-конференции, Санчес заявил, что "Испания должна наверстать потерянное время", имея в виду, что правительство находилось в статусе исполняющего обязанности с апреля.
"За 1400 дней страна должна предпринять ряд больших трансформаций… Должно быть функциональное правительство, которое не будет терять время. Заверяю, что отдыха не будет", - сказал премьер.
Основные задачи нового кабинета министров, напомнил премьер, - обеспечение экономического роста, создание качественных рабочих мест, усиление территориального диалога, решение демографических проблем, решение проблем экологии, обеспечение равноправия мужчин и действий, борьба с дискриминацией.
На своем первом заседании кабинет министров принял закон о повышении пенсий на 0,9% - эта мера была отложена в прошлом году до формирования постоянного правительства.
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"Одна из важнейших задач правительства Испании – стабильность бюджета", - сказал Санчес.
При этом он не смог ответить на вопрос, когда новый проект бюджета может быть утвержден. Переговоры по бюджету с Европейской комиссией, по словам премьера, "начнутся как можно скорее".
Первое в истории с момента перехода Испании от диктатуры к демократии коалиционное правительство – с участием соцпартии и левой Unidas Podemos - было приведено к присяге в понедельник. Утверждение правительства должно положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
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