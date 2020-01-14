Руденя: власти Верхневолжья определили ориентиры на пять лет

ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. В 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) составит более 592 миллиардов рублей, что на 163 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 100 миллиардов рублей, что на 21 миллиард больше, чем в 2019 году – эти показатели должны стать итогом реализации в В 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) составит более 592 миллиардов рублей, что на 163 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 100 миллиардов рублей, что на 21 миллиард больше, чем в 2019 году – эти показатели должны стать итогом реализации в Тверской области госпрограммы "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020- 2025 годы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект программы утвержден во вторник на заседании регионального кабинета министров.

"Программа является системообразующей для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Ключевые задачи — рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей — повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере. Эти факторы позволят решить задачу по улучшению демографической ситуации", - заявил на заседании губернатор области Игорь Руденя.

По его словам, основной ориентир в работе по разным направлениям — эффективная реализация в области национальных проектов. Кроме того, до 2024 года запланировано выполнить 12 региональных приоритетных проектов, координировать которые будет единый проектный офис.

В пресс-службе отметили, что предполагается обеспечить рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,2 тысячи, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте должна вырасти почти до 35% в 2024 году по сравнению с 30% в 2019 году.

Среди новых мер поддержки бизнеса, предложенных в программе — проведение мониторинга эффективности системы налогообложения и действующих налоговых льгот. На развитие индустриальных парков в областном бюджете заложены более 790 миллионов рублей. В 2020-2021 годах будут построены сети водоснабжения и водоотведения парка "Боровлёво-3" под Тверью, обеспечено газоснабжение площадки. Начата подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс" в Калининском районе. В рамках промышленного парка "КСК" будет обеспечен льготный доступ малого бизнеса к производственным площадям.

Порядка 118 миллионов рублей регион направит на развитие инфраструктуры на монотерриториях. Основную часть финансирования обеспечит фонд МОНОГОРОДА.РФ. В настоящее время в высокой готовности находится совместный проект по созданию в Кувшиново современного тепличного комплекса. Общий объем инвестиций в проект составит около 4,6 миллиардов рублей.

В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки — "промышленная ипотека" — предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Региональный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства планирует увеличить число предоставленных займов с 325 в 2020 году до 502 в 2025 году. Объем поручительств также будет увеличен, что позволит привлечь в экономику региона более 5,5 млрд рублей в 2025 году. В 2020 показатель ожидается на уровне 912 миллионов рублей.