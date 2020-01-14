В Северной Македонии попросили Варфоломея решить церковную проблему

АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей принял в понедельник премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского в сопровождении его предшественника Зорана Заева и их сотрудников, чтобы рассмотреть церковную проблему страны, сообщил Фанар - резиденция патриарха в Стамбуле.

"Целью встречи было рассмотрение церковной проблемы страны. В ходе обсуждения была поднята тема о желании их церкви восстановить каноническое состояние под названием Охридская архиепископия, после обращения в соответствующее время к Матери-Церкви", - говорится в сообщении патриархата.

"Для этого было решено пригласить в резиденцию Вселенского патриархата представителей Сербской православной церкви этой страны для обсуждения и попытки поиска взаимоприемлемого решения", - дополняется в сообщении.

Атмосфера беседы была теплой и искренней, после неё высокие гости отправились на патриаршую трапезу, а затем уехали, сообщает Фанар. Премьер-министр и сопровождавшие его выразили свое уважение и доверие к Матери-Церкви, получив от неё благословение клиру и народу, говорится в сообщении.

Вместе с патриархом во встрече участвовали митрополиты Галльский Эммануил, Силибрийский Максим и Адрианопольский Амфилохий, архимандрит Иоаким и дьякон Григорий, секретари Синода.

В Северной Македонии существует церковный раскол. В стране действуют непризнанная каноническим православием национальная церковь - Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви. Автономия ей была предоставлена в мае 2005 года архиерейским собором. К архиепископии принадлежат храмы и монастыри, верные сербскому патриарху.

Государство признает только одну православную общину - Македонскую православную церковь и отказывается регистрировать Охридскую архиепископию в юрисдикции Сербской церкви. При этом неканоническая Македонская церковь с 2009 года использует историческое название "Охридская архиепископия" и официально именуется в документах "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия".