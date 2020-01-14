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Религия и мировоззрение
2020-01-14T13:26+0300
https://ria.ru/20200114/1563398242.html
В Северной Македонии попросили Варфоломея решить церковную проблему
https://cdn25.img.ria.ru/images/101784/10/1017841074_0:444:1344:1200_1036x0_80_0_0_1bee0c5d7e6f68cec3bd08c8e88e71f5.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии попросили Варфоломея решить церковную проблему

13:15 14.01.2020 (обновлено: 13:26 14.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге построили храм за сутки
В Екатеринбурге построили храм за сутки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 14 янв - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей принял в понедельник премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского в сопровождении его предшественника Зорана Заева и их сотрудников, чтобы рассмотреть церковную проблему страны, сообщил Фанар - резиденция патриарха в Стамбуле.
"Целью встречи было рассмотрение церковной проблемы страны. В ходе обсуждения была поднята тема о желании их церкви восстановить каноническое состояние под названием Охридская архиепископия, после обращения в соответствующее время к Матери-Церкви", - говорится в сообщении патриархата.
"Для этого было решено пригласить в резиденцию Вселенского патриархата представителей Сербской православной церкви этой страны для обсуждения и попытки поиска взаимоприемлемого решения", - дополняется в сообщении.
Атмосфера беседы была теплой и искренней, после неё высокие гости отправились на патриаршую трапезу, а затем уехали, сообщает Фанар. Премьер-министр и сопровождавшие его выразили свое уважение и доверие к Матери-Церкви, получив от неё благословение клиру и народу, говорится в сообщении.
Вместе с патриархом во встрече участвовали митрополиты Галльский Эммануил, Силибрийский Максим и Адрианопольский Амфилохий, архимандрит Иоаким и дьякон Григорий, секретари Синода.
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В Северной Македонии существует церковный раскол. В стране действуют непризнанная каноническим православием национальная церковь - Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви. Автономия ей была предоставлена в мае 2005 года архиерейским собором. К архиепископии принадлежат храмы и монастыри, верные сербскому патриарху.
Государство признает только одну православную общину - Македонскую православную церковь и отказывается регистрировать Охридскую архиепископию в юрисдикции Сербской церкви. При этом неканоническая Македонская церковь с 2009 года использует историческое название "Охридская архиепископия" и официально именуется в документах "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия".
Власти Северной Македонии неоднократно обращались к Варфоломею с предложением стать посредником в конфликте между Сербской и Македонской православными церквами.
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