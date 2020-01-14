АТОР: россияне стали чаще летать в Южную Корею

"С учетом объемов турпотока из Сибири и Дальнего Востока, бо́льшая часть туристического потока приходится на самостоятельных путешественников. Они пользуются удобной логистикой в Корею из своих регионов и преимуществами безвизового въезда", — рассказали в Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

Екатерина Лопухина, директор по маркетингу московского представительства НОТК, сказала, что прирост турпотока из Европейской части России в 2019 году составляет порядка 25 процентов по сравнению с цифрами 2018 года.

Туроператоры также подтвердили растущий интерес россиян к Южной Корее и отметили рост бронирований экскурсионных программ на весну 2020 года. Один из крупных операторов сообщил, что набирает обороты медицинский туризм в Корею. Россияне делают запросы на диагностические пакеты и консультации по пластической хирургии.