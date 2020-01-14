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Туризм
2020-01-14T19:34+0300
https://ria.ru/20200114/1563396674.html
АТОР: россияне стали чаще летать в Южную Корею
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РИА Новости

АТОР: россияне стали чаще летать в Южную Корею

19:34 14.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / bryan... / 首爾路7017, 首爾, 漢城, 韓國, 南韓, 大韓民國, Seoullo 7017, Seoul Skygarden, Seoul Skypark, Seoul, South Korea, Republic of Korea, ROK, Daehan Minguk, 서울로 7017, 서울, 대한민국Парк в Сеуле
Парк в Сеуле
CC BY-SA 2.0 / bryan... / 首爾路7017, 首爾, 漢城, 韓國, 南韓, 大韓民國, Seoullo 7017, Seoul Skygarden, Seoul Skypark, Seoul, South Korea, Republic of Korea, ROK, Daehan Minguk, 서울로 7017, 서울, 대한민국
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В 2019 году в Южной Корее побывали 343 тысячи россиян – это на 13,4 процента больше показателей предыдущего года, сообщает АТОР.

"С учетом объемов турпотока из Сибири и Дальнего Востока, бо́льшая часть туристического потока приходится на самостоятельных путешественников. Они пользуются удобной логистикой в Корею из своих регионов и преимуществами безвизового въезда", — рассказали в Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

Екатерина Лопухина, директор по маркетингу московского представительства НОТК, сказала, что прирост турпотока из Европейской части России в 2019 году составляет порядка 25 процентов по сравнению с цифрами 2018 года.
Туроператоры также подтвердили растущий интерес россиян к Южной Корее и отметили рост бронирований экскурсионных программ на весну 2020 года. Один из крупных операторов сообщил, что набирает обороты медицинский туризм в Корею. Россияне делают запросы на диагностические пакеты и консультации по пластической хирургии.
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
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