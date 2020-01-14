Путин поздравил сотрудников Счетной палаты с 25-летием ведомства

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении работников Счетной палаты РФ с 25-летием ведомства отметил высокий профессионализм, ответственный подход к делу и личную порядочность сотрудников ведомства, сообщается на сайте президента.
"На протяжении четверти века Счётная палата играет ключевую роль в осуществлении государственного контроля за эффективным использованием средств федерального бюджета, проводит большую аналитическую и экспертную работу. Её сотрудников неизменно отличают высокий профессионализм, ответственный подход к делу, личная порядочность", - отметил президент.
Путин также добавил, что укрепление финансовой дисциплины и повышение качества государственного управления напрямую зависят от совершенствования механизмов и инструментов аудита, широкого внедрения передовых информационных, цифровых технологий, прозрачности и доступности полученных данных.
"Всё это важнейшие условия для эффективной реализации национальных проектов, решения приоритетных задач развития страны, а значит, для создания достойного уровня жизни людей", - говорится в сообщении.