Путин поздравил сотрудников Счетной палаты с 25-летием ведомства

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи

"На протяжении четверти века Счётная палата играет ключевую роль в осуществлении государственного контроля за эффективным использованием средств федерального бюджета, проводит большую аналитическую и экспертную работу. Её сотрудников неизменно отличают высокий профессионализм, ответственный подход к делу, личная порядочность", - отметил президент.

Путин также добавил, что укрепление финансовой дисциплины и повышение качества государственного управления напрямую зависят от совершенствования механизмов и инструментов аудита, широкого внедрения передовых информационных, цифровых технологий, прозрачности и доступности полученных данных.