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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T10:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563391498.html
Лавров назвал причину роста напряженности вокруг Персидского залива
https://cdn22.img.ria.ru/images/156337/83/1563378308_0:113:3072:1841_1036x0_80_0_0_e7f03aaca3522853e8c219d2ec8cd5bc.jpg
РИА Новости

Лавров назвал причину роста напряженности вокруг Персидского залива

10:46 14.01.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Нагнетание напряженности в регионе Персидского залива, где гибнут люди, произошло из-за политики США в отношении Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конечно, никто не может испытывать удовлетворение от происходящего в районе Персидского залива, где нагнетается напряженность и, я бы сказал, нагнетается нервозность, которая уже сказывается на практических действиях, и от этого гибнут люди", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.
"Конечно, мы не можем абстрагироваться от того факта, что всё это началось с того момента, когда пару-тройку лет назад Соединенные Штаты однозначно заявили, что все без исключения проблемы и беды региона проистекают из активности Ирана, что Иран является главным террористом - хотя доказать этого никто не может, и что Иран должен перестать влиять вообще на что-либо, происходящее вокруг своих границ", - отметил глава МИД РФ.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США.
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Конфликт США и ИранаПерсидский заливСергей ЛавровМИД РФИракИранСШАВ мире
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