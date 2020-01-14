Лавров назвал причину роста напряженности вокруг Персидского залива

"Конечно, мы не можем абстрагироваться от того факта, что всё это началось с того момента, когда пару-тройку лет назад Соединенные Штаты однозначно заявили, что все без исключения проблемы и беды региона проистекают из активности Ирана, что Иран является главным террористом - хотя доказать этого никто не может, и что Иран должен перестать влиять вообще на что-либо, происходящее вокруг своих границ", - отметил глава МИД РФ.