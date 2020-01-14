Лавров назвал причину роста напряженности вокруг Персидского залива

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Нагнетание напряженности в регионе Персидского залива, где гибнут люди, произошло из-за политики США в отношении Ирана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конечно, никто не может испытывать удовлетворение от происходящего в районе Персидского залива, где нагнетается напряженность и, я бы сказал, нагнетается нервозность, которая уже сказывается на практических действиях, и от этого гибнут люди", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.
"Конечно, мы не можем абстрагироваться от того факта, что всё это началось с того момента, когда пару-тройку лет назад Соединенные Штаты однозначно заявили, что все без исключения проблемы и беды региона проистекают из активности Ирана, что Иран является главным террористом - хотя доказать этого никто не может, и что Иран должен перестать влиять вообще на что-либо, происходящее вокруг своих границ", - отметил глава МИД РФ.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США.
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