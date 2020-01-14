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https://ria.ru/20200114/1563387751.html
Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром"
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РИА Новости

Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром"

08:53 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Счётная палата РФ включила финансово-хозяйственную деятельность "Роснефтегаза", план развития "Газпрома" в план проверок на 2020 год и уже начала проверку "Ростеха", рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.
"К традиционным "Росавтодору", Росатому, Роскосмосу, РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 году "Газпром", "Роснефтегаз" и "Ростех"", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о планируемых проверках госкомпаний.
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"Проверка "Ростеха" уже началась в декабре. Проверку финансово-хозяйственной деятельности "Роснефтегаза" за 3 года начнем в феврале и хотим закончить в середине лета. Анализ выполнения программы развития "Газпрома" начнем в феврале и завершим до конца года", - уточнил он.
Глава ведомства напомнил, что государственные аудиторы и раньше проверяли госкомпании и госкорпорации. "Роскосмос и Росатом проверяем постоянно, потому что они имеют полномочия главных распорядителей бюджетных средств. Так или иначе мы проверяем всех, кто получает субсидии из бюджета: ВЭБ, РЖД, "Росавтодор", "Автодор - Платные дороги", - сказал Кудрин.
"Сейчас мы ставим вопрос иначе. Госкорпорации и госкомпании - это крупный актив, его содержит государство ради определенных задач. И государство должно оценивать выполнение этих задач, - заявил он.
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"Мы разрабатываем методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, качества корпоративного управления, их процедур имущественных сделок и закупок. Например, под 223 закон о госзакупках дочерние компании госкорпораций не подпадают", - напомнил глава Счетной палаты.
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РоснефтегазГазпромАлексей КудринРосавтодорРосатомРоссияЭкономика
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