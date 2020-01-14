Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости/Прайм. Счётная палата РФ включила финансово-хозяйственную деятельность " Счётная палата РФ включила финансово-хозяйственную деятельность " Роснефтегаза ", план развития " Газпрома " в план проверок на 2020 год и уже начала проверку "Ростеха", рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.

"К традиционным "Росавтодору", Росатому, Роскосмосу, РЖД, ВЭБу добавятся в 2020 году "Газпром", "Роснефтегаз" и "Ростех"", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о планируемых проверках госкомпаний.

"Проверка "Ростеха" уже началась в декабре. Проверку финансово-хозяйственной деятельности "Роснефтегаза" за 3 года начнем в феврале и хотим закончить в середине лета. Анализ выполнения программы развития "Газпрома" начнем в феврале и завершим до конца года", - уточнил он.

Глава ведомства напомнил, что государственные аудиторы и раньше проверяли госкомпании и госкорпорации. "Роскосмос и Росатом проверяем постоянно, потому что они имеют полномочия главных распорядителей бюджетных средств. Так или иначе мы проверяем всех, кто получает субсидии из бюджета: ВЭБ, РЖД, "Росавтодор", "Автодор - Платные дороги", - сказал Кудрин.

"Сейчас мы ставим вопрос иначе. Госкорпорации и госкомпании - это крупный актив, его содержит государство ради определенных задач. И государство должно оценивать выполнение этих задач, - заявил он.