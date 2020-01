Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии

В зоопарке уточнили, что всего в рамках премии 15 номинаций, в каждой из которых за победу борются от 5 до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Также отмечается, что жюри единогласно признали открытие вольерного комплекса "Фауна Китая" в Московском зоопарке "панда-событием года" ("Panda moment of the year"). Торжественное открытие состоялось в июне прошлого года, а его главными героями стали бамбуковые медведи Диндин и Жуи. На церемонии присутствовали главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.

"Почетное второе место в номинации "Панда-персона года" ("Human panda personality of the year") досталось генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой. Третье место в категории "Любимая панда за пределами Китая" ("Favorite panda outside of China") досталось двухгодовалой самке Диндин. В напряженной борьбе панда уступила своим очаровательным сородичам из Мадрида и Шенбрунна", - рассказали в зоопарке.