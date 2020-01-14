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Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии
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РИА Новости

Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии

07:28 14.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшая панда в Московском зоопарке
Большая панда в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большая панда в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии The Giant Panda Global Awards, столичный зоопарк забрал "золото" в категории "панда-событие года", сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
The Giant Panda Global Awards - это высокая награда, которая ежегодно присуждается ведущим зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд. Победителей выбирают в ходе открытого онлайн-голосования, участие в котором принимают поклонники бамбуковых медведей со всего мира.
"Третьего января в Бельгии состоялась торжественная церемония вручения премии. В этом году Московский зоопарк получил награды сразу в трех номинациях: он забрал золото в категории "панда-событие года", серебро в категории "панда-персона года" и бронзу в номинации "любимая панда за пределами Китая", - говорится в сообщении.
В зоопарке уточнили, что всего в рамках премии 15 номинаций, в каждой из которых за победу борются от 5 до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Также отмечается, что жюри единогласно признали открытие вольерного комплекса "Фауна Китая" в Московском зоопарке "панда-событием года" ("Panda moment of the year"). Торжественное открытие состоялось в июне прошлого года, а его главными героями стали бамбуковые медведи Диндин и Жуи. На церемонии присутствовали главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.
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"Почетное второе место в номинации "Панда-персона года" ("Human panda personality of the year") досталось генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой. Третье место в категории "Любимая панда за пределами Китая" ("Favorite panda outside of China") досталось двухгодовалой самке Диндин. В напряженной борьбе панда уступила своим очаровательным сородичам из Мадрида и Шенбрунна", - рассказали в зоопарке.
В ближайшее время три хрустальных статуэтки доставят в Московский зоопарк.
В зоопарке также отметили, что возвращение больших панд на экспозицию зоопарка стало возможным благодаря президенту РФ Владимиру Путину, а также всесторонней поддержке со стороны правительства Москвы.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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