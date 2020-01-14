Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"

Сделаем это по-быстрому
"Нашей задачей было, не переделывая пространство с каменной кладкой посередине, превратить его в музей в эпоху Instagram, — рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов. — Это будет некая хрестоматия, чтобы зритель мог зафиксировать раз и навсегда образец творчества художника, чтобы картинка ассоциировалась с именем. Весь музей — это один большой гимн художникам, квинтэссенция их работ".
"Музей — как изящная городская шкатулка. Мы сделали здесь три витрины для экспонатов. И не требуем много времени и внимания от посетителя — все можно посмотреть за 15 минут", — пояснил Демидов.
Выставка дуэта "нулевых"
"Это наши современники, у них яркие узнаваемые образы, легко считывающиеся, — говорит сотрудник службы информации и общественных связей Ирина Осипова. — Мы решили начать цикл выставок с них, ведь парк — тоже современная площадка".
Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"
Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"
У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"
У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"
Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"
Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"
Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"
У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"
Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"
А что еще?
"Это "золотое" пространство для презентации России миру. Меня пока устраивает, что нет никакой единой концепции развития. Главное — раскрывать потенциал каждого метра. Это комбинированное пространство, где культура занимает знаковое, но далеко не единственное место", — заверил Демидов.
Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея
Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье"
Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье"
Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"
Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"
Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"
Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"
Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"
Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"
Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"
Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"
Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"
Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"
Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"
Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"
"С апреля до сентября будем проводить такие музыкальные концерты, выступят артисты уровня Brainstorm, AntokhaMC", — отметила начальник управления научно-просветительских проектов Елена Войцеховская.