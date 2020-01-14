Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В самом центре Москвы появилось новое художественное пространство — обновленный Подземный музей парка "Зарядье". Потенциальное место притяжения Instagram-блогеров, ценителей искусства и тех, у кого нет времени простаивать в очередях на масштабные выставочные проекты.

О том, что показывают в музее, чем удивит парк в новом сезоне и кто споет в "Зарядье" летом, — в материале РИА Новости.

Сделаем это по-быстрому

Последние два года в Подземном музее было своеобразное хранилище истории и археологии "Зарядья": тут показывали находки с территории парка и из центра Москвы. Но теперь здесь будет новое пространство: планируются сменные выставки известных художников разных эпох и стран.

"Нашей задачей было, не переделывая пространство с каменной кладкой посередине, превратить его в музей в эпоху Instagram, — рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов. — Это будет некая хрестоматия, чтобы зритель мог зафиксировать раз и навсегда образец творчества художника, чтобы картинка ассоциировалась с именем. Весь музей — это один большой гимн художникам, квинтэссенция их работ".

По словам директора, положение обязывает во всех смыслах: в самом центре столицы нужны понятные проекты, не слишком энерго- и времязатратные для посетителей.

"Музей — как изящная городская шкатулка. Мы сделали здесь три витрины для экспонатов. И не требуем много времени и внимания от посетителя — все можно посмотреть за 15 минут", — пояснил Демидов.

Выставки предполагаются короткими, не больше двух-трех недель. Так что в ближайшее время стоит ждать настоящей лавины новых проектов.

Выставка дуэта "нулевых"

Выставка в обновленном пространстве называется "#три_", а первая временная экспозиция посвящена дуэту Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. В Подземном музее представили best of the best этих мастеров.

"Это наши современники, у них яркие узнаваемые образы, легко считывающиеся, — говорит сотрудник службы информации и общественных связей Ирина Осипова. — Мы решили начать цикл выставок с них, ведь парк — тоже современная площадка".

"География" экспозиции обусловлена пространством. Смысловым центром стала одна из стен, где разместили три крупных полотна, навеянных эпохой 1960-х: "Белла" — черно-белый портрет Ахмадулиной, читающей стихи; "Голубой огонек" — кадр телепередачи с Гагариным и Терешковой, а также цветная работа "Соседка".

Картины дополнили видеоинсталляциями и тачскринами с интерактивной информацией, которая помогает узнать эпоху 1960-х. Также в мультимедийную часть вошли фрагменты фильма Александра Шейна и Евгения Митты "Виноградов и Дубосарский: картина на заказ".

Эта же концепция повторится и в последующих экспозициях: произведения мастеров "раскроют" с помощью инсталляций, авторского видеоарта и аннотаций.

В планах музея — современные художники, а также экспозиции старых мастеров, общества "Бубновый валет", Дмитрия Жилинского и Оскара Рабина. Кроме того, Иван Демидов хочет, чтобы в новом пространстве могли выставляться "наши классики, юбиляры, которые живут "здесь и сейчас".

А что еще?

Но выставками деятельность "Зарядья" не ограничится.

"Это "золотое" пространство для презентации России миру. Меня пока устраивает, что нет никакой единой концепции развития. Главное — раскрывать потенциал каждого метра. Это комбинированное пространство, где культура занимает знаковое, но далеко не единственное место", — заверил Демидов.

У парка несколько площадок, работающих независимо друг от друга. Например, Медиацентр. Сейчас там фотовыставка "Год театра. Занавес!" о легендах российской сцены. Или большой амфитеатр, где недавно проходили бесплатные новогодние концерты групп Brainstorm и IOWA.

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья" 1 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!" 2 из 6 Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Часть экспозиции "Год театра. Занавес!" 3 из 6 Часть экспозиции "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Выставка "Год театра. Занавес!" 4 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье" 5 из 6 Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Выставка "Год театра. Занавес!" 6 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 1 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 2 из 6 Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 3 из 6 Часть экспозиции "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 4 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 5 из 6 Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" 6 из 6 Выставка "Год театра. Занавес!" © Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

"С апреля до сентября будем проводить такие музыкальные концерты, выступят артисты уровня Brainstorm, AntokhaMC", — отметила начальник управления научно-просветительских проектов Елена Войцеховская.

Представители "Зарядья" еще не готовы детально раскрывать планы на летний сезон, но обещают, что он станет не менее насыщенным, чем прошедший.