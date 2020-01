Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"

Сделаем это по-быстрому

Выставка дуэта "нулевых"

Выставка в обновленном пространстве называется "#три_", а первая временная экспозиция посвящена дуэту Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. В Подземном музее представили best of the best этих мастеров.