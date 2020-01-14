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Культура
2020-01-14T13:29+0300
https://ria.ru/20200114/1563379011.html
Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156337/39/1563373917_0:135:3072:1863_1036x0_80_0_0_7bca235be19ac19d9fed2fc24ce57c46.jpg
РИА Новости

Не только Парящий мост и вид на Кремль. Зачем еще идти в "Зарядье"

08:00 14.01.2020 (обновлено: 13:29 14.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие обновленного Подземного музея в парке "Зарядье"
Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В самом центре Москвы появилось новое художественное пространство — обновленный Подземный музей парка "Зарядье". Потенциальное место притяжения Instagram-блогеров, ценителей искусства и тех, у кого нет времени простаивать в очередях на масштабные выставочные проекты.
О том, что показывают в музее, чем удивит парк в новом сезоне и кто споет в "Зарядье" летом, — в материале РИА Новости.

Сделаем это по-быстрому

Последние два года в Подземном музее было своеобразное хранилище истории и археологии "Зарядья": тут показывали находки с территории парка и из центра Москвы. Но теперь здесь будет новое пространство: планируются сменные выставки известных художников разных эпох и стран.

"Нашей задачей было, не переделывая пространство с каменной кладкой посередине, превратить его в музей в эпоху Instagram, — рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов. — Это будет некая хрестоматия, чтобы зритель мог зафиксировать раз и навсегда образец творчества художника, чтобы картинка ассоциировалась с именем. Весь музей — это один большой гимн художникам, квинтэссенция их работ".

По словам директора, положение обязывает во всех смыслах: в самом центре столицы нужны понятные проекты, не слишком энерго- и времязатратные для посетителей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители на открытии обновленного Подземного музея в парке "Зарядье"
Посетители на открытии обновленного Подземного музея в парке Зарядье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии обновленного Подземного музея в парке "Зарядье"

"Музей — как изящная городская шкатулка. Мы сделали здесь три витрины для экспонатов. И не требуем много времени и внимания от посетителя — все можно посмотреть за 15 минут", — пояснил Демидов.

Выставки предполагаются короткими, не больше двух-трех недель. Так что в ближайшее время стоит ждать настоящей лавины новых проектов.

Выставка дуэта "нулевых"

Выставка в обновленном пространстве называется "#три_", а первая временная экспозиция посвящена дуэту Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. В Подземном музее представили best of the best этих мастеров.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие обновленного Подземного музея в парке "Зарядье"
Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Открытие обновленного Подземного музея в парке "Зарядье"

"Это наши современники, у них яркие узнаваемые образы, легко считывающиеся, — говорит сотрудник службы информации и общественных связей Ирина Осипова. — Мы решили начать цикл выставок с них, ведь парк — тоже современная площадка".

"География" экспозиции обусловлена пространством. Смысловым центром стала одна из стен, где разместили три крупных полотна, навеянных эпохой 1960-х: "Белла" — черно-белый портрет Ахмадулиной, читающей стихи; "Голубой огонек" — кадр телепередачи с Гагариным и Терешковой, а также цветная работа "Соседка".
Картины дополнили видеоинсталляциями и тачскринами с интерактивной информацией, которая помогает узнать эпоху 1960-х. Также в мультимедийную часть вошли фрагменты фильма Александра Шейна и Евгения Митты "Виноградов и Дубосарский: картина на заказ".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"

Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
1 из 3

Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"

Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
2 из 3

У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"

Открытие обновленного Подземного музея в парке Зарядье
3 из 3

Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетитель на фоне картины "Белла" во время открытия обновленного Подземного музея в парке "Зарядье", где начался цикл выставок "#три_"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

У картины "Голубой огонек" на Шаболовке (Гагарин и Терешкова)"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на открытии обновленного Подземного музея в "Зарядье"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Эта же концепция повторится и в последующих экспозициях: произведения мастеров "раскроют" с помощью инсталляций, авторского видеоарта и аннотаций.
В планах музея — современные художники, а также экспозиции старых мастеров, общества "Бубновый валет", Дмитрия Жилинского и Оскара Рабина. Кроме того, Иван Демидов хочет, чтобы в новом пространстве могли выставляться "наши классики, юбиляры, которые живут "здесь и сейчас".

А что еще?

Но выставками деятельность "Зарядья" не ограничится.

"Это "золотое" пространство для презентации России миру. Меня пока устраивает, что нет никакой единой концепции развития. Главное — раскрывать потенциал каждого метра. Это комбинированное пространство, где культура занимает знаковое, но далеко не единственное место", — заверил Демидов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея

Директор фонда развития современного искусства Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея в парке Зарядье
1 из 4

Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве, декабрь 2019

Природно-ландшафтный парк Зарядье в Москве. Декабрь 2019
2 из 4

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве, декабрь 2019

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье"

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
3 из 4

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье"

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В парке "Зарядье" в Москве

Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
4 из 4

В парке "Зарядье" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 4

Директор "Зарядья" Иван Демидов на открытии обновленного Подземного музея

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" в Москве, декабрь 2019

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 4

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье"

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 4

В парке "Зарядье" в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
У парка несколько площадок, работающих независимо друг от друга. Например, Медиацентр. Сейчас там фотовыставка "Год театра. Занавес!" о легендах российской сцены. Или большой амфитеатр, где недавно проходили бесплатные новогодние концерты групп Brainstorm и IOWA.
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"

Выставка Год театра. Занавес!
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Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"

Выставка Год театра. Занавес!
2 из 6

Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"

Выставка Год театра. Занавес!
3 из 6

Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"Выставка "Год театра. Занавес!"
Выставка Год театра. Занавес!
4 из 6
Выставка "Год театра. Занавес!"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"

Выставка Год театра. Занавес!
5 из 6

Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"Выставка "Год театра. Занавес!"
Выставка Год театра. Занавес!
6 из 6
Выставка "Год театра. Занавес!"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
1 из 6

Выставка "Год театра. Занавес!" в Медиацентре "Зарядья"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
2 из 6

Одна из работ на выставке "Год театра. Занавес!"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
3 из 6

Часть экспозиции "Год театра. Занавес!"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
4 из 6
Выставка "Год театра. Занавес!"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
5 из 6

Экспозиция "Год театра. Занавес!" в "Зарядье"

© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"
6 из 6
Выставка "Год театра. Занавес!"
© Фото : предоставлено пресс-службой парка "Зарядье"

"С апреля до сентября будем проводить такие музыкальные концерты, выступят артисты уровня Brainstorm, AntokhaMC", — отметила начальник управления научно-просветительских проектов Елена Войцеховская.

Представители "Зарядья" еще не готовы детально раскрывать планы на летний сезон, но обещают, что он станет не менее насыщенным, чем прошедший.
Первая выставка из цикла "#три_" продлится до 2 февраля.
Генеральный директор концертного зала Зарядье Ольга Жукова
24 декабря 2019, 18:01Культура
Концертный зал "Зарядье" готов к смелым экспериментам
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