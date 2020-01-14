СМИ: японский миллиардер ищет девушку, которая полетит с ним на Луну

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава запустил онлайн-розыск девушки, которая полетит с ним на Луну, Японский миллиардер Юсаку Маэдзава запустил онлайн-розыск девушки, которая полетит с ним на Луну, сообщает NDTV.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Недавно Юсаку Маэдзава объявил о своем расставании с японской актрисой и теперь принимает заявки от одиноких девушек в возрасте от 20 лет и старше, чтобы открыть для них радости космического туризма. Предпринимателю 44 года, у него есть трое детей от двух женщин.

Юсаку отмечает, что ему одиноко без отношений, поэтому он и начал поиски. В социальной сети миллиардер написал: "Почему бы не стать "первой женщиной", отправившейся на Луну?"

Заявки принимаются до 17 января 2020 года. Окончательный выбор будет сделан в конце марта, после того, как Маэдзава сходит на свидания с заявительницами.