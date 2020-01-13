Киев ждет представителя следственной группы Ирана по крушению Boeing

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и временный поверенный США Кристина Куин обсудили в понедельник расследование катастрофы самолета Boeing в Тегеране, Данилов сообщил, что Киев ожидает прибытия представителя следственной группы Ирана.
"По словам Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО. Секретарь СНБО сообщил, что часть экспертной группы, в том числе спасатели, возвращаются на Украину. "Основная часть экспертов остается в Тегеране", - цитирует Данилова пресс-служба.
Также сообщается, что Куин выразила соболезнования от посольства США. "Она заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования", - говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.