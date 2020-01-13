Стороны конфликта в Ливии создадут военную комиссию

"Назначить членов военной комиссии в формате 5+5, как предусмотрено в комплексе мер Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) для того, чтобы определить линию соприкосновения между конфликтующими сторонами, следить за выполнением режима перемирия, обеспечить устойчивость перемирия", - сказано в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.