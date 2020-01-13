Стороны конфликта в Ливии создадут военную комиссию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии договорились создать военную комиссию для определения линии соприкосновения и наблюдения за выполнением перемирия, говорится в проекте соглашения между сторонами.
"Назначить членов военной комиссии в формате 5+5, как предусмотрено в комплексе мер Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) для того, чтобы определить линию соприкосновения между конфликтующими сторонами, следить за выполнением режима перемирия, обеспечить устойчивость перемирия", - сказано в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.