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Стороны конфликта в Ливии создадут военную комиссию
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РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии создадут военную комиссию

19:19 13.01.2020
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии договорились создать военную комиссию для определения линии соприкосновения и наблюдения за выполнением перемирия, говорится в проекте соглашения между сторонами.
"Назначить членов военной комиссии в формате 5+5, как предусмотрено в комплексе мер Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) для того, чтобы определить линию соприкосновения между конфликтующими сторонами, следить за выполнением режима перемирия, обеспечить устойчивость перемирия", - сказано в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались в Москве более шести часов, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву.
Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияТурцияООНРоссияВ мире
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