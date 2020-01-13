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Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии
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РИА Новости

Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

18:30 13.01.2020 (обновлено: 19:45 13.01.2020)
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© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии, сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Президент Дональд Трамп поговорил вчера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке и Ливии, а также другие двусторонние вопросы", - говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джудда Дира.
В пресс-службе кабмина Германии РИА Новости также подтвердили, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Меркель и Трампа. "Канцлер ФРГ Меркель обсудила в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом международное положение, прежде всего проблему стабилизации ситуации в Ливии", - заявили в ведомстве.
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Ближний ВостокДональд ТрампАнгела МеркельГерманияЛивияСШАВ мире
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