Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

"Президент Дональд Трамп поговорил вчера с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке и Ливии, а также другие двусторонние вопросы", - говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джудда Дира.

В пресс-службе кабмина Германии РИА Новости также подтвердили, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Меркель и Трампа. "Канцлер ФРГ Меркель обсудила в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом международное положение, прежде всего проблему стабилизации ситуации в Ливии", - заявили в ведомстве.