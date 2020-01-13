Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более пяти миллиардов лет. В это время еще не существовало Солнечной системы. Это самый древний твердый материал, когда-либо найденный на Земле. Описание приводится в Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более пяти миллиардов лет. В это время еще не существовало Солнечной системы. Это самый древний твердый материал, когда-либо найденный на Земле. Описание приводится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Материалом для хондритов — самого распространенного класса метеоритов — послужила пыль протопланетного облака, окружавшего Солнце на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Учитывая то, что возраст Солнца составляет примерно 4,6 миллиарда лет, а Земли — 4,5 миллиарда, возраст большинства хондритов как раз находится где-то между этими значениями.

Однако некоторые хондриты, помимо протопланетной пыли, включают крошечные твердые частицы межзвездного вещества, звездной пыли, которая содержалась в межзвездном газе еще до образования Солнца, — предсолярные зерна. Это единственные материальные свидетельства периода, предшествовавшего Солнечной системе, доступные человеку.

Но найти их нелегко. Мало того что они встречаются только примерно в пяти процентах метеоритов, которые упали на Землю, частицы эти крохотные — их размеры составляют доли микрометров.

Ученым из США, Швейцарии и Австралии удалось выделить предсолярные зерна из фрагментов Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году. Для этого исследователи раздробили куски метеорита в порошок, после растворения которого в кислоте остались нерастворимые частицы карбида кремния размером до восьми микрометров — предсолярные зерна.

"Это было похоже на сжигание стога сена, чтобы найти иглу", — приводятся в пресс-релизе Полевого музея натуральной истории в Чикаго слова первого автора статьи Филиппа Хека (Philipp Heck).

После того как предсолярные зерна были выделены, исследователи выяснили их возраст.

"Для этого мы использовали данные о времени воздействия на зерна космических лучей, которые представляют собой потоки частиц высокой энергии, летящих через нашу галактику и проникающих в твердое вещество, — объясняет Хек. — При взаимодействии с этими лучами образуются новые элементы, и чем дольше зерна экспонируются, тем больше этих элементов в них образуется".

Большинство предсолярных зерен имели возраст от 4,6 до 4,9 миллиарда лет, но некоторые были существенно старше — до 5,5 миллиарда лет.

"Это самые старые твердые материалы из когда-либо найденных, и они рассказывают нам о том, как в нашей галактике образовались звезды", — отмечает Хек.

Исходя из того что звездная пыль образуется на этапе гибели звезд и их разрушения, а звезды живут от нескольких миллионов до нескольких миллиардов лет, ученые делают вывод, что период активного звездообразования, своеобразный "звездный беби-бум" имел место в нашей галактике пять-семь миллиардов лет назад.