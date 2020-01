Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более пяти миллиардов лет. В это время еще не существовало Солнечной системы. Это самый древний твердый материал, когда-либо найденный на Земле. Описание приводится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.