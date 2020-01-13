Афросоюз приветствует усилия России по налаживанию диалога в Ливии

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комиссар Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги в беседе с РИА Новости приветствовал усилия России по налаживанию диалога между сторонами конфликта в Ливии

В понедельник в Москве начались российско-турецкие переговоры в формате "2+2" (главы МИД и Минобороны стран), посвящённые ливийскому урегулированию.

"Я приветствую этот шаг и усилия президента (России Владимира) Путина. Подписание соглашения о прекращении огня должно стать первым шагом на пути к соблюдению оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН и прекращению любого внешнего вмешательства в Ливию, а также к тому, чтобы все стороны в Ливии собрались за столом переговоров", - отметил комиссар Афросоюза.

Во встречах в Москве принимают участие глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж, глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар, кроме того, как ранее сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов, в Москву должны были прибыть также глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и спикер заседающего на востоке страны парламента Агила Салех.

Основным вопросом являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии и главой Ливийской национальной армии. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники, соглашение о прекращении огня включает в себя взаимный отвод войск, прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, прекращение переброски турецких войск в Ливию. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Многосторонние консультации по ливийскому урегулированию начались утром в понедельник в особняке МИД со встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции в формате "2+2". Позже переговоры продолжились в формате отдельных встреч делегаций друг с другом.

Переговоры проходят в закрытом от прессы режиме.

Как сообщили ранее в МИД РФ, межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции проходят в Москве в развитие стамбульской инициативы президентов России и Турции по итогам саммита 8 января.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.