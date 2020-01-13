В РПЦ рассказали, как отметить старый Новый год

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Старый Новый год – это народный, а не церковный праздник, отмечать его в Церкви вовсе не обязательно, сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
До 1918 года в России был распространен юлианский календарь. Русская православная церковь не перешла, в отличие от светских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют 1 января, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "Новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
"Старый Новый год не церковный, а домашний праздник. Но он имеет больше традиционное значение. У нас в семье, например, бабушка пекла пирог. Это не было празднование Нового года с ночными посиделками и оливье, но теплый семейный праздник. Еще и поэтому я против перехода на "новый стиль" – тогда у нас не будет замечательного домашнего праздника", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.
По его словам, отмечать в Церкви старый Новый год вовсе не обязательно. "13 и 14 января Церковь отмечает два больших праздника: Обрезание Господне и день памяти Василия Великого. И эти праздники намного важнее молебна на старый Новый год. Верующий человек, как правило, старается в эти дни попасть на литургию. Ну а если кто-то захочет послужить молебен на старый Новый год – почему бы и нет: как решит настоятель (храма – ред.)", - заключил собеседник агентства.
Иеромонах Феодорит привел в пример храм Гроба Господня в Иерусалиме, где на старый Новый год настоятель даже угощает присутствующих "василидой": "Есть традиция запекать в пироге монетку, и тот, кому она досталась, считается счастливчиком".
Он напомнил, что православный (богослужебный) Новый год – новолетие – празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Однако Церковь освящает и "гражданский" новый год. Так, в конце декабря в храмах Русской православной церкви прошли новогодние молебны, или молебные пения на новолетие. Это особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В ночь 1 января во многих храмах Русской церкви прошли ночные богослужения.