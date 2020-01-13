В РПЦ рассказали, как отметить старый Новый год

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Старый Новый год – это народный, а не церковный праздник, отмечать его в Церкви вовсе не обязательно, сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

До 1918 года в России был распространен юлианский календарь. Русская православная церковь не перешла, в отличие от светских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют 1 января, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "Новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.

"Старый Новый год не церковный, а домашний праздник. Но он имеет больше традиционное значение. У нас в семье, например, бабушка пекла пирог. Это не было празднование Нового года с ночными посиделками и оливье, но теплый семейный праздник. Еще и поэтому я против перехода на "новый стиль" – тогда у нас не будет замечательного домашнего праздника", - сказал РИА Новости иеромонах Феодорит.

По его словам, отмечать в Церкви старый Новый год вовсе не обязательно. "13 и 14 января Церковь отмечает два больших праздника: Обрезание Господне и день памяти Василия Великого. И эти праздники намного важнее молебна на старый Новый год. Верующий человек, как правило, старается в эти дни попасть на литургию. Ну а если кто-то захочет послужить молебен на старый Новый год – почему бы и нет: как решит настоятель (храма – ред.)", - заключил собеседник агентства.

Иеромонах Феодорит привел в пример храм Гроба Господня в Иерусалиме, где на старый Новый год настоятель даже угощает присутствующих "василидой": "Есть традиция запекать в пироге монетку, и тот, кому она досталась, считается счастливчиком".