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2020-01-13T17:24+0300
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Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста
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РИА Новости

Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста

16:35 13.01.2020 (обновлено: 17:24 13.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевое для журналиста качество измеряется не его принадлежностью к какой-либо корпорации или отношением к государству, а совестью.
Медведев в День российской печати вручает правительственные награды в области средств массовой информации (СМИ) за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.
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Медведев в ходе торжественной церемонии указал, что журналистами часто бывают недовольны. "Наверное, чаще правительством бывают недовольны, чем журналистами, но журналистами тоже часто. И это такое неотъемлемое качество вашей профессии, но сейчас… насколько тяжело быть журналистом. Имею в виду не особенности политической ситуации, каких-то международных процессов, внутренних процессов в нашем или других государствах. Это само собой разумеется. А вот именно в силу той технологической революции", - сказал он в ходе торжественной церемонии.
По словам премьера, человек, который работает в государственном СМИ, все время "ловит на себе упреки" в том, что он работает на правительство, потому отражает позицию "главного акционера". "И, может быть, он не до конца свободен. Человек, который работает в частном СМИ, принадлежащему компании или одному собственнику, тоже получает упреки: да, он, наверное, хороший человек и журналист отличный, но тем не менее есть позиция, отражающая мнение главного собственника", - сказал Медведев.
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Он отметил, что возникает вопрос, кто в этом мире абсолютно свободен. В пример он привел блогеров, но и в их свободе он тоже усомнился.
"Я это все к тому говорю, что, на мой взгляд, ключевое качество для журналиста измеряется не его принадлежностью к той или иной корпорации, структуре, отношением к государству, частному бизнесу, а простым и очень емким словом - совесть", - заявил премьер.
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