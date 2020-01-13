Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевое для журналиста качество измеряется не его принадлежностью к какой-либо корпорации или отношением к государству, а совестью.

Медведев в День российской печати вручает правительственные награды в области средств массовой информации (СМИ) за 2019 год, лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм Михаил Швыдкой, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

Медведев в ходе торжественной церемонии указал, что журналистами часто бывают недовольны. "Наверное, чаще правительством бывают недовольны, чем журналистами, но журналистами тоже часто. И это такое неотъемлемое качество вашей профессии, но сейчас… насколько тяжело быть журналистом. Имею в виду не особенности политической ситуации, каких-то международных процессов, внутренних процессов в нашем или других государствах. Это само собой разумеется. А вот именно в силу той технологической революции", - сказал он в ходе торжественной церемонии.

По словам премьера, человек, который работает в государственном СМИ, все время "ловит на себе упреки" в том, что он работает на правительство, потому отражает позицию "главного акционера". "И, может быть, он не до конца свободен. Человек, который работает в частном СМИ, принадлежащему компании или одному собственнику, тоже получает упреки: да, он, наверное, хороший человек и журналист отличный, но тем не менее есть позиция, отражающая мнение главного собственника", - сказал Медведев.

Он отметил, что возникает вопрос, кто в этом мире абсолютно свободен. В пример он привел блогеров, но и в их свободе он тоже усомнился.