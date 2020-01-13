Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T16:28+0300
https://ria.ru/20200113/1563370965.html
Абэ отметил снижение напряженности на Ближнем Востоке
https://cdn25.img.ria.ru/images/155604/56/1556045686_0:184:2841:1782_1036x0_80_0_0_dd6223cdf55c180a07d23c655e549b1b.jpg
РИА Новости

Абэ отметил снижение напряженности на Ближнем Востоке

16:28 13.01.2020
91
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в настоящее время совершает турне по странам Ближнего Востока, отметил тенденцию на снижение напряженности в регионе и призвал использовать эту возможность для дальнейшей стабилизации ситуации.
"Наметилась тенденция на снижение напряженности благодаря сдержанности заинтересованных сторон. Очень важно использовать эту возможность и расширить движение к мирному, основанному на диалоге, решению различных вопросов в регионе (на Ближнем Востоке – ред.), - приводит слова Абэ телеканал NHK.
Антиамериканский митинг в Тегеране
14:51Конфликт США и Ирана
Эксперты не увидели причин для масштабной войны между США и Ираном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в субботу из Международного аэропорта Ханэда в Саудовскую Аравию в рамках своего пятидневного турне по странам Ближнего Востока. Кроме Саудовской Аравии, где Абэ провел встречи с королем Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, глава японского правительства также посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Оман.
Ожидается, что помимо вопросов двустороннего сотрудничества японский премьер еще раз разъяснит позицию Японии по отправке патрульных самолетов и эсминца в район Оманского залива для сбора информации.
В конце прошлой недели глава министерства обороны Японии отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета для сбора информации. Район патрулирования будет ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом. Патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion покинули базу на Окинаве 11 января и приступят к выполнению миссии после 20 января. Основным местом их дислокации станет база в Джибути. Эсминец "Таканами" должен будет покинуть Японию 2 февраля и приступить к патрулированию во второй половине февраля.
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
10 января, 13:56
Минобороны Японии направило эсминец и самолет на Ближний Восток
000000
Обсудить 0
Мухаммед бен СальманБлижний ВостокМинистерство обороны ЯпонииСиндзо АбэЯпонияВ мире
Рекомендуем
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия обсуждает с Ираком вопрос пребывания войск коалиции в стране
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Переговоры в Москве о соглашении по Ливии длятся больше четырех часов
Сотрудник полиции
В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп
Трамп и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Медведев рассказал, чем измеряется ключевое качество журналиста
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
Новые правила поездок в Крым для детей с Украины заработают в феврале
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Французский скалолаз Ален Робер
Французский "человек-паук" влез на небоскреб в поддержку протестующих
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Среди отмененных Медведевым актов РСФСР есть документы 1917-2002 годов
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СБУ начала расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране
Президент США Дональд Трамп
Трамп решил нанести удар по Сулеймани семь месяцев назад, узнали СМИ
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов
Самолет авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Рейс Москва - Ставрополь вернулся в аэропорт по технической причине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния