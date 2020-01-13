Абэ отметил снижение напряженности на Ближнем Востоке

ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ , который в настоящее время совершает турне по странам Ближнего Востока , отметил тенденцию на снижение напряженности в регионе и призвал использовать эту возможность для дальнейшей стабилизации ситуации.

"Наметилась тенденция на снижение напряженности благодаря сдержанности заинтересованных сторон. Очень важно использовать эту возможность и расширить движение к мирному, основанному на диалоге, решению различных вопросов в регионе (на Ближнем Востоке – ред.), - приводит слова Абэ телеканал NHK

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в субботу из Международного аэропорта Ханэда в Саудовскую Аравию в рамках своего пятидневного турне по странам Ближнего Востока. Кроме Саудовской Аравии, где Абэ провел встречи с королем Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, глава японского правительства также посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Ожидается, что помимо вопросов двустороннего сотрудничества японский премьер еще раз разъяснит позицию Японии по отправке патрульных самолетов и эсминца в район Оманского залива для сбора информации.