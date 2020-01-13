Инну Чурикову обокрали в аэропорту

При этом, по ее словам, во всем остальном поездка в Испанию "была прекрасной".

"А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу", — рассказала Чурикова.

Инна Чурикова — советская и российская актриса. Наиболее известна по ролям в кино и на телевидении. Она сыграла в фильмах "Морозко", "Васса", "Любовь Яровая", "Идиот", "Ширли-мырли" и "Тот самый Мюнхгаузен". В 1991 году она получила звание "Народный артист СССР".