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Инну Чурикову обокрали в аэропорту
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РИА Новости

Инну Чурикову обокрали в аэропорту

15:45 13.01.2020 (обновлено: 17:37 13.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. У российской актрисы Инны Чуриковой украли сумку в аэропорту Мадрида. Об этом она рассказала в беседе с РБК.
При этом, по ее словам, во всем остальном поездка в Испанию "была прекрасной".
"А люди, которые этим занимаются, — я и думать о них не хочу", — рассказала Чурикова.
Актриса Инна Чурикова на юбилейном вечере Николая Караченцова
Инна Чурикова
актриса
Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы украли сумку, где находились загранпаспорта ее и ее мужа — режиссера Глеба Панфилова. Также в сумке находился кошелек, телефон и другие вещи.
Инна Чурикова — советская и российская актриса. Наиболее известна по ролям в кино и на телевидении. Она сыграла в фильмах "Морозко", "Васса", "Любовь Яровая", "Идиот", "Ширли-мырли" и "Тот самый Мюнхгаузен". В 1991 году она получила звание "Народный артист СССР".
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияРБК (медиагруппа)Глеб ПанфиловИнна ЧуриковаМадрид (город)ИспанияПроисшествия
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