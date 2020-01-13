В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом

"В Чебоксарах произошло ЧП, в котором пострадала целая семья. Происшествие случилось 13 января в 12 часов ночи в одной из квартир по улице Максимова. Четыре человека отравились угарным газом. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать", - говорится в сообщении.