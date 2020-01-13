Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T15:35+0300
https://ria.ru/20200113/1563368068.html
В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1036x0_80_0_0_ca81691a9588cb66b5e836248bd20456.jpg
РИА Новости

В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом

15:35 13.01.2020
280
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Семья из 4 человек отравились угарным газом в квартире в Чебоксарах, сообщается на сайте министерства Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
"В Чебоксарах произошло ЧП, в котором пострадала целая семья. Происшествие случилось 13 января в 12 часов ночи в одной из квартир по улице Максимова. Четыре человека отравились угарным газом. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего установят и устранят специалисты.
Карета скорой помощи в Чехии
Вчера, 12:28
В чешском ресторане 30 человек отравились угарным газом
100321
Обсудить 0
ЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Татарстана напал на полицейского с охотничьим ножом
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
Сотрудник полиции
В Челябинске полиция раскрыла убийство, совершенное 25 лет назад
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
Сотрудник полиции
В Тюмени задержали водителя маршрутки, сбившего школьницу
Набережная реки Миасс
Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Дело о погибшем при стрельбе на Урале ребенке могут передать в СК
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии вручения премии правительства в области СМИ
Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
Черенковское излучение глаз, полученное во время радиационной терапии пациента
Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека
Певица Надежда Кадышева
Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
Актриса Инна Чурикова
Инну Чурикову обокрали в аэропорту
Елизаветинское подворье в Иерусалиме
В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
Сотрудник полиции
На Кубани мужчина признался в убийстве умершей от перепоя женщины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:54ООН призвала Иран к тщательному расследованию трагедии с Boeing
21:51Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать "новую жизнь"
21:44В Госдуму внесли проект об изменении статуса детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
Лента новостейМолния