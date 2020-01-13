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В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
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РИА Новости

В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии

15:17 13.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
Бойцы ПНС в Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Важно иметь нейтральный мониторинговый механизм, чтобы поддерживать прекращение огня в Ливии, соглашение по которому готовится для подписания в Москве между главами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил РИА Новости представитель Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Жан Алам.
Представитель UNSMIL выразил уверенность в том, что встреча в Москве приведет к прекращению огня, однако отметил необходимость нейтрального механизма для контроля его соблюдению.
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"Да, это (встреча в Москве – ред.) может привести к заключению соглашения о прекращении огня, но важно иметь нейтральный механизм контроля за тем, чтобы режим прекращения огня соблюдался", - подчеркнул он.
Алам также отметил, что ООН позитивно оценивает возможность проведения встречи между сторонами в Москве. "Мы рассматриваем это как позитивный шаг к Берлинской конференции. Мы считаем, что действия международного сообщества должны дополнять друг друга" - добавил представитель UNSMIL.
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Ранее в январе руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 2020 года. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к российско-турецким переговорам. В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции в Доме приемов МИД утром стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что конференция по Ливии может состояться в Берлине 19 января, в ней якобы примет участие президент Турции Тайип Эрдоган. Состав участников Берлинской конференции будет известен позже, заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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