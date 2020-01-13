Путин поручил проработать вопрос финансовой поддержки инвалидов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам РФ финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов, говорится в опубликованном перечне поручений.

Поручения даны по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, которая прошла 31 октября прошлого года.

Кроме того, правительству вместе с органами исполнительной власти субъектов поручено до 15 февраля проанализировать практику приобретения медицинскими организациями медоборудования на основе финансовой аренды (лизинга) и представить предложения о возможности расширения такой практики.