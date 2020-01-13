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Путин поручил проработать вопрос финансовой поддержки инвалидов
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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос финансовой поддержки инвалидов

14:44 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Инвалидная коляска. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при разработке госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам РФ финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов, говорится в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, которая прошла 31 октября прошлого года.
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Кроме того, правительству вместе с органами исполнительной власти субъектов поручено до 15 февраля проанализировать практику приобретения медицинскими организациями медоборудования на основе финансовой аренды (лизинга) и представить предложения о возможности расширения такой практики.
Путин также поручил до 1 июля представить предложения о возможности расширения с учетом региональных особенностей перечня направлений расходования бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на софинансирование государственных программ субъектов, включающих в себя мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, а также предложения о возможности использования отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи имеющихся у медицинских организаций автотранспортных средств.
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Владимир ПутинОбщество
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