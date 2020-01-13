В ЕАО информация о минировании школ оказалась ложной

"Сегодня практически во все образовательные учреждения города Биробиджана поступили анонимно сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства. Всех детей и работников эвакуировали. Проверки завершены, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.