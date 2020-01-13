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В ЕАО информация о минировании школ оказалась ложной
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РИА Новости

В ЕАО информация о минировании школ оказалась ложной

14:07 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 13 янв - РИА Новости. Школы в Биробиджане Еврейской автономной области, которые были эвакуированы в понедельник из-за сообщений о "минировании", проверили, взрывчатые вещества не обнаружены, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее сообщалось о "минировании" пяти школ и университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане.
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
13:18
Во Владивостоке сообщения о минировании оказались ложными
"Сегодня практически во все образовательные учреждения города Биробиджана поступили анонимно сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства. Всех детей и работников эвакуировали. Проверки завершены, информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из-за того, что пришлось проверять многие учебные заведения, в школах отменили вторую смену.
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
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