Путин поручил Минздраву представить предложения по паллиативной помощи

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 апреля 2020 года представить предложения по развитию системы оказания паллиативной помощи, следует из перечня поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации представить предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, обратив особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи министерства здравоохранения Российской Федерации с субъектами Российской Федерации, а также по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных", - говорится в документе.
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Поручение должно быть исполнено в срок до 1 апреля 2020 года, уточняется в документе.
Кроме того, Минздраву совместно с Минтрудом поручено принять меры по повышению эффективности взаимодействия профессионального сообщества с волонтерами и общественными организациями, работающими в сфере охраны материнства и детства, отмечается в поручениях.
До 1 октября 2020 года Минздрав и Минтруд должны также обобщить практику функционирования "павильонов здоровья", создаваемых для раннего выявления заболеваний, сказано в документе.
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