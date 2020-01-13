Правительство изучит необходимость строительства крупных психбольниц

"Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.