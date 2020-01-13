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Правительство изучит необходимость строительства крупных психбольниц
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РИА Новости

Правительство изучит необходимость строительства крупных психбольниц

14:00 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов.
"Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года.
Согласно документу, доклад необходимо представить до 15 марта 2020 года.
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12 декабря 2019, 18:29
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