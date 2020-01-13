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Религия и мировоззрение
2020-01-13T13:19+0300
https://ria.ru/20200113/1563362200.html
В РПЦ рассказали, чего ждут от ежегодного послания Путина парламенту
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РИА Новости

В РПЦ рассказали, чего ждут от ежегодного послания Путина парламенту

13:19 13.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Московском патриархате надеются, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию, которое запланировано на 15 января, президент России Владимир Путин уделит особое внимание вопросам здравоохранения и образования.
"Я ожидаю от предстоящего послания президента, прежде всего, того, что оно будет обращено к человеку. Я думаю, что именно заботой о человеке послание и будет пронизано - речь идет о здравоохранении, об образовании, о нравственности", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который будет в числе присутствующих на оглашении послания.
Он отметил, что эти темы волнуют не только власть, но и, не в меньшей степени, Русскую православную церковь.
Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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"Некоторые думают, что Церковь заинтересована исключительно в "предоставлении ритуальных услуг", но это совсем не так. Кто-то считает, что Церковь должна заниматься только духовным окормлением людей, но и это не совсем верно. Церковь озабочена тем, чтобы люди жили полноценной и полнокровной жизнью, чтобы они были счастливы, чтобы их духовное благосостояние соединялось, по возможности, и с материальным благосостоянием", - отметил митрополит.
При этом он указал на то, что у Церкви имеются, прежде всего, средства и возможности помогать людям в духовном плане, основная же забота об их материальном благосостоянии возложена на государство, и приоритетную значимость имеют вопросы медицинского обеспечения и качественного образования.
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского Патриархатарелигия
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