В РПЦ рассказали, чего ждут от ежегодного послания Путина парламенту

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Московском патриархате надеются, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию, которое запланировано на 15 января, президент России Владимир Путин уделит особое внимание вопросам здравоохранения и образования.

"Я ожидаю от предстоящего послания президента, прежде всего, того, что оно будет обращено к человеку. Я думаю, что именно заботой о человеке послание и будет пронизано - речь идет о здравоохранении, об образовании, о нравственности", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который будет в числе присутствующих на оглашении послания.

Он отметил, что эти темы волнуют не только власть, но и, не в меньшей степени, Русскую православную церковь.

"Некоторые думают, что Церковь заинтересована исключительно в "предоставлении ритуальных услуг", но это совсем не так. Кто-то считает, что Церковь должна заниматься только духовным окормлением людей, но и это не совсем верно. Церковь озабочена тем, чтобы люди жили полноценной и полнокровной жизнью, чтобы они были счастливы, чтобы их духовное благосостояние соединялось, по возможности, и с материальным благосостоянием", - отметил митрополит.