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Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку убийства таксиста
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РИА Новости

Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку убийства таксиста

13:09 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Ревнивый нижегородец, обвиняемый в покушении на убийство таксиста 31 декабря, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 31 декабря 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода в машину таксиста сел клиент, указав адрес, по которому его надо доставить. На Мещерском бульваре под надуманным предлогом пассажир попросил остановить машину, после чего нанес таксисту несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи мужчина остался жив.
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"В ходе расследования уголовного дела следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили, что к совершению преступления причастен 23-летний знакомый супруги потерпевшего. 7 января 2020 года он был задержан на территории Дагестана. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как полагают следователи, обвиняемый совершил преступление на почве ревности, так как у него были отношения с женой потерпевшего.
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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