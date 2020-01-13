Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку убийства таксиста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Ревнивый нижегородец, обвиняемый в покушении на убийство таксиста 31 декабря, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 31 декабря 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода в машину таксиста сел клиент, указав адрес, по которому его надо доставить. На Мещерском бульваре под надуманным предлогом пассажир попросил остановить машину, после чего нанес таксисту несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи мужчина остался жив.
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"В ходе расследования уголовного дела следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили, что к совершению преступления причастен 23-летний знакомый супруги потерпевшего. 7 января 2020 года он был задержан на территории Дагестана. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как полагают следователи, обвиняемый совершил преступление на почве ревности, так как у него были отношения с женой потерпевшего.
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