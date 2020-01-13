Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку убийства таксиста

"В ходе расследования уголовного дела следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили, что к совершению преступления причастен 23-летний знакомый супруги потерпевшего. 7 января 2020 года он был задержан на территории Дагестана. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.