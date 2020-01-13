В МВД не обращались из-за пропажи детей в Ростове-на-Дону

В воскресенье в полиции сообщили, что по телефону 112 поступила заявка о возможной пропаже двоих детей 14 и 4 лет в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону. Была организована проверка.

"Никаких письменных либо иных заявлений от официальных представителей несовершеннолетних в полицию не поступало. Предварительно есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности", - сообщает ГУМВД. Полиция продолжает проверку.

По данным Telegram-канала Baza, обратившийся в полицию рассказал, что его 14-летняя сестра и 4-летний брат ушли на прогулку в местный парк "Соловьиная роща" два дня назад и до сих пор не вернулись.