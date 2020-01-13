Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T12:44+0300
https://ria.ru/20200113/1563360057.html
В МВД не обращались из-за пропажи детей в Ростове-на-Дону
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В МВД не обращались из-за пропажи детей в Ростове-на-Дону

12:44 13.01.2020
4052
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - РИА Новости. Информация о пропаже двух несовершеннолетних в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, является ложной, сообщила пресс-служба ГУМВД России по области.
В воскресенье в полиции сообщили, что по телефону 112 поступила заявка о возможной пропаже двоих детей 14 и 4 лет в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону. Была организована проверка.
"Никаких письменных либо иных заявлений от официальных представителей несовершеннолетних в полицию не поступало. Предварительно есть основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности", - сообщает ГУМВД. Полиция продолжает проверку.
По данным Telegram-канала Baza, обратившийся в полицию рассказал, что его 14-летняя сестра и 4-летний брат ушли на прогулку в местный парк "Соловьиная роща" два дня назад и до сих пор не вернулись.
Полицейский
08:38
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
011120
Обсудить 0
МВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Сотрудник полиции
Полиция ищет двух детей, пропавших в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале начали проверку после смерти раненного при стрельбе ребенка
Автомобиль скорой помощи
В Карелии опровергли данные об отказе скорой приехать на вызов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Директора частной школы в Москве заподозрили в покушении на убийство
Духовенство Белгородской митрополии во время богослужения
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
Экспорт "АвтоВАЗа" в 2019 году вырос на треть
Автомобиль следственного комитета
В Подмосковье выясняют обстоятельства смерти мальчика в сгоревшей бане
Прохожие на улице Остоженка в Москве
Социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году
Житель Санкт-Петербурга поджигает детские коляски в подъезде дома
Жителя Петербурга задержали за поджег детских колясок в подъезде дома
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Пятигорске полиция проверит информацию об избиении учителя истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44В Госдуму внесли проект меняющий статус детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Лента новостейМолния