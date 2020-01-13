"Волчья Луна": первое затмение 2020 года

Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.
Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.
Затмение продолжалось четыре часа четыре минуты — с 20:08 до 00:12 по московскому времени.
Затмение продолжалось четыре часа четыре минуты — с 20:08 до 00:12 по московскому времени.
Луна зашла лишь в полутень Земли, поэтому не приобрела красноватого оттенка.
Полутеневое затмение трудно, но можно наблюдать невооруженным глазом.
Необходимо, чтобы погода была безоблачной, а местность — открытой.
Нынешнее лунное затмение — первое в наступившем году.
Нынешнее лунное затмение — первое в наступившем году.
Это еще и самое глубокое полутеневое затмение года.
Следующее такое затмение можно будет увидеть пятого июня.