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2020-01-13T12:59+0300
https://ria.ru/20200113/1563357510.html
"Волчья Луна": первое затмение 2020 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156328/06/1563280670_0:195:2847:1796_1036x0_80_0_0_9c97550ab09e2cb6eca2674af9495e9f.jpg
РИА Новости

"Волчья Луна": первое затмение 2020 года

12:59 13.01.2020
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В ночь с 10 на 11 января жители разных стран наблюдали полутеневое лунное затмение. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.

Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
1 из 8

Январские полнолуния еще называют "волчьими": именно в это время чаще всего слышен вой хищников, собирающихся на охоту.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Yara Nardi

Затмение продолжалось четыре часа четыре минуты — с 20:08 до 00:12 по московскому времени.

Вид на луну с ледника Пресена в Пассо-Парадизо, Италия
2 из 8

Затмение продолжалось четыре часа четыре минуты — с 20:08 до 00:12 по московскому времени.

© REUTERS / Yara Nardi
© REUTERS / Jon Nazca

Луна зашла лишь в полутень Земли, поэтому не приобрела красноватого оттенка.

Полутеневое лунное затмение в небе над Испанией
3 из 8

Луна зашла лишь в полутень Земли, поэтому не приобрела красноватого оттенка.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Toby Melville

Полутеневое затмение трудно, но можно наблюдать невооруженным глазом.

Полная луна в небе над Великобританией
4 из 8

Полутеневое затмение трудно, но можно наблюдать невооруженным глазом.

© REUTERS / Toby Melville
© AFP 2019 / Norberto Duarte

Необходимо, чтобы погода была безоблачной, а местность — открытой.

Полутеневое лунное затмение в небе над Парагваем
5 из 8

Необходимо, чтобы погода была безоблачной, а местность — открытой.

© AFP 2019 / Norberto Duarte
© AP Photo / PA / Danny Lawson

Нынешнее лунное затмение — первое в наступившем году.

Полная луна над базой Менвит Хилл в Великобритании
6 из 8

Нынешнее лунное затмение — первое в наступившем году.

© AP Photo / PA / Danny Lawson
© REUTERS / Peter Cziborra

Это еще и самое глубокое полутеневое затмение года.

Полная Луна восходит за холмом Святого Михаила в Гластонбери, Великобритания
7 из 8

Это еще и самое глубокое полутеневое затмение года.

© REUTERS / Peter Cziborra
© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin

Следующее такое затмение можно будет увидеть пятого июня.

Полная Луна в небе над Индонезией
8 из 8

Следующее такое затмение можно будет увидеть пятого июня.

© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin
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ЛунаФото
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