Некоторые музеи Москвы изменили дни бесплатных посещений

На праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в Москве

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Несколько столичных музеев, принимающих участие в акции "Московская музейная неделя", изменили дни бесплатных посещений, Несколько столичных музеев, принимающих участие в акции "Московская музейная неделя", изменили дни бесплатных посещений, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Акция "Музейная неделя" стартовала в столице в апреле прошлого года. Музеи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры, работают бесплатно каждую третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея есть один день со свободным входом для всех посетителей.

"Большая часть городских музеев в 2020 году сохранила прошлогоднее расписание бесплатных посещений. Изменения коснулись лишь некоторых из них", - говорится в сообщении.

Так, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" перенес день бесплатных посещений с воскресенья на вторник, музейно-мемориальный комплекса "История танка Т-34" и государственный музей В.В. Маяковского можно будет посещать по средам. Бесплатно увидеть выставки в биологическом музее имени К.А. Тимирязева и в музее Парка Горького жители и гости столицы cмогут по четвергам.