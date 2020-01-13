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Культура
2020-01-13T11:39+0300
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Некоторые музеи Москвы изменили дни бесплатных посещений
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РИА Новости

Некоторые музеи Москвы изменили дни бесплатных посещений

11:39 13.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНа праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в Москве
На праздновании дня рождения Деда Мороза в музее-заповеднике Кузьминки-Люблино в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Несколько столичных музеев, принимающих участие в акции "Московская музейная неделя", изменили дни бесплатных посещений, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Акция "Музейная неделя" стартовала в столице в апреле прошлого года. Музеи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры, работают бесплатно каждую третью неделю месяца. В течение семи дней у одного музея есть один день со свободным входом для всех посетителей.
"Большая часть городских музеев в 2020 году сохранила прошлогоднее расписание бесплатных посещений. Изменения коснулись лишь некоторых из них", - говорится в сообщении.
Так, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" перенес день бесплатных посещений с воскресенья на вторник, музейно-мемориальный комплекса "История танка Т-34" и государственный музей В.В. Маяковского можно будет посещать по средам. Бесплатно увидеть выставки в биологическом музее имени К.А. Тимирязева и в музее Парка Горького жители и гости столицы cмогут по четвергам.
Первая в этом году "Московская музейная неделя" пройдет с 13 по 19 января.
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