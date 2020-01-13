В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Москве начались российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии. Позже к ним присоединятся ливийские делегации, которые уже прибыли в Дом приемов.

Мария Захарова в фейсбуке . Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства

© Фото : МИД РФ Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020 © Фото : МИД РФ Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020

Это произошло после того, как в субботу президенты России Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей.

Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.