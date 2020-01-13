В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Москве начались российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии. Позже к ним присоединятся ливийские делегации, которые уже прибыли в Дом приемов.
Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в фейсбуке.
В понедельник в российскую столицу приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей.
Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.
Ситуация в Ливии
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
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