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2020-01-13T16:49+0300
https://ria.ru/20200113/1563356485.html
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии
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РИА Новости

В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии

11:29 13.01.2020 (обновлено: 16:49 13.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Москве начались российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии. Позже к ним присоединятся ливийские делегации, которые уже прибыли в Дом приемов.
Встреча проходит в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и Минобороны, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в фейсбуке.
В понедельник в российскую столицу приехали глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров. 13 января 2020
Это произошло после того, как в субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.
Саррадж и Хафтар поддержали идею заключить перемирие, но пообещали отреагировать на любое нарушение договоренностей.
Боевые действия прекратились с полуночи по местному времени (01:00 мск) в ночь на воскресенье.
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
09:54
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Хафтара и Сарраджа

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муамара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Люди с портретом генерала Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази против вмешательства Турции и в поддержку признанного ООН правительства в Триполи
10 января, 08:00
Удастся ли Путину и Эрдогану замирить Ливию
9511238
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияМИД РФТурцияМария ЗахароваМоскваПолитика
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